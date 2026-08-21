Что не так с программой AMMOS

Как сообщает TechRadar, проблема была связана с графическим интерфейсом AMMOS Instrument Toolkit (AIT-GUI) версий до 2.5.1 включительно. Этот инструмент с открытым исходным кодом используется для управления космическими аппаратами и научными приборами.

Исследователь Юваль Элбар из платформы кибербезопасности Cycode обнародовал подробности уязвимости 18 августа 2026 года. По его словам, веб-сервер AIT-GUI работал с открытыми сетевыми интерфейсами и не требовал ни аутентификации, ни авторизации. Отдельно он обратил внимание на то, что разработчики не предусмотрели защиту от межсайтовой подделки запроса (CSRF).

Веб-интерфейс, используемый для управления космическими аппаратами и инструментами, поставлялся с сервером, который прослушивает каждый сетевой интерфейс, ни у кого не запрашивает пароль и которым может управлять любая веб-страница, открытая оператором,

– заявил исследователь безопасности Cycode Юваль Элбар.

Какие риски это создавало для миссий?

Из-за отсутствия базовых мер безопасности злоумышленники могли получить доступ к командным строкам, выполнять серверные скрипты и запускать последовательности команд. Это позволяло передавать на космические аппараты вредоносные файлы или собственные скрипты через обычную веб-сессию в браузере оператора.

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Для атаки хакерам не нужно было находиться в одной сети с оператором. Доступ можно было получить через открытый порт или просто заманив его на специально созданную веб-страницу с вредоносным кодом.

Операционное и наземное программное обеспечение унаследовало те же уязвимости, что и все остальное, но с гораздо более высокой ценой ошибки. Аутентификация, защита от CSRF и ограничение ввода не являются необязательными опциями на панели управления оборудованием,

– добавил Юваль Элбар.

Как решили проблему?

Команда разработчиков уже исправила критическую ошибку в выпуске AIT-GUI версии 2.5.2. Специалисты по безопасности призвали системных администраторов срочно обновить программное обеспечение, проверить консольные порты и тщательно изучить историю выполненных команд.

NASA пока воздерживается от публичных комментариев по поводу этой ситуации, поэтому неизвестно, внесли ли уже какие-либо исправления.