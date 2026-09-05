watchOS 27 забере три звичні функції Apple Watch – що зміниться після оновлення

Нове оновлення watchOS 27 принесе Apple Watch не лише нові можливості та змінений інтерфейс. Разом із ними користувачам доведеться попрощатися з кількома звичними функціями, якими частина власників годинників користувалася роками.

watchOS 27, реліз якого Apple очікувано випустить наприкінці вересня, змінить звичний спосіб роботи з Apple Watch. Після встановлення оновлення користувачі можуть помітити, що деякі знайомі можливості більше не працюють так, як раніше. Про це пише 9to5mac.

Які три функції зникнуть або суттєво зміняться?

За даними 9to5Mac, нова версія операційної системи прибирає або змінює одразу три функції, до яких власники Apple Watch давно звикли.

Серед головних змін – зникнення застосунку Walkie-Talkie, зміна жесту для швидкого перемикання між застосунками та новий спосіб доступу до списку встановлених програм.

Для одних користувачів ці зміни можуть залишитися майже непомітними. Інші ж можуть відчути, що керувати годинником стало менш звично або навіть повільніше.

Walkie-Talkie більше не буде на Apple Watch

Однією з найбільш помітних втрат watchOS 27 стане зникнення Walkie-Talkie. Це застосунок Apple для голосового спілкування в режимі реального часу між власниками Apple Watch. Він працював за принципом портативної рації – користувач міг швидко зв'язатися з іншою людиною, яка також мала сумісний годинник Apple.

Функція ніколи не стала однією з головних причин купувати Apple Watch, однак мала свою аудиторію. Автор матеріалу Зак Голл зазначає, що особисто він так і не зміг повністю звикнути до Walkie-Talkie. Однією з причин було те, що активована функція залишала на циферблаті характерний жовтий значок застосунку.

Водночас користувачі, які справді застосовували Walkie-Talkie у повсякденному житті, вже почали помічати його відсутність. На думку журналіста, стороннім розробникам буде складно повністю повторити те, що Apple пропонувала через власний застосунок. Водночас потенційно популярнішою могла б стати подібна функція, яка працювала б одночасно на iPhone та Apple Watch.

Що сталося зі швидким перемиканням між застосунками?

Ще одна зміна стосується багатозадачності. Раніше подвійне натискання Digital Crown дозволяло швидко перемикатися між застосунками. Такий спосіб був особливо зручним для тих, хто регулярно переходив між двома програмами або швидко повертався із застосунку до циферблата.

У watchOS 27 цей жест більше не виконує свою звичну функцію. Тепер подвійне натискання Digital Crown фактично робить те саме, що й звичайне одиночне натискання.

Це означає втрату окремого швидкого способу керування Apple Watch.

Зак Голл раніше вже звертав увагу на цю зміну під час тестування публічної бета-версії watchOS 27. Він зазначає, що поки незрозуміло, яким буде майбутнє багатозадачності на Apple Watch. Водночас можливість швидко перейти між двома застосунками або миттєво повернутися до циферблата завжди була корисною.

"Я сподіваюся, що рішення повернеться", – зазначає журналіст.

На його думку, обмежена кількість фізичних кнопок на Apple Watch робить кожен доступний жест особливо важливим. Саме тому подвійне натискання Digital Crown, на його переконання, мало б виконувати якусь окрему дію, навіть якщо Apple не поверне через нього стару функцію багатозадачності.

Новий спосіб відкривати застосунки

Третя велика зміна стосується того, що відбувається після звичайного натискання Digital Crown.

Від самого першого покоління watchOS натискання Digital Crown із циферблата або з відкритого застосунку викликало повний список програм. За роки Apple кілька разів змінювала зовнішній вигляд цього інтерфейсу та спосіб навігації, однак сама логіка залишалася зрозумілою – одне натискання відкривало всі встановлені застосунки.

У watchOS 27 Apple вирішила змінити цей принцип. Замість повного списку програм користувач спочатку побачить нову динамічну сітку застосунків.

Чому Apple показує лише п'ять застосунків?

Нова динамічна сітка показує п'ять програм, які система вважає найбільш доречними для користувача в конкретний момент.

Також на цьому екрані розміщується застосунок Siri та окрема кнопка для переходу до повного списку програм. Щоб побачити всі встановлені застосунки, користувач може натиснути відповідну іконку або прокрутити Digital Crown угору.

Ідея Apple полягає в тому, щоб зробити запуск програм простішим. Застосунки не є головним способом використання Apple Watch для багатьох власників годинника. Тому новий інтерфейс пропонує меншу кількість великих елементів, у які простіше натиснути на невеликому екрані.

Водночас така зміна має ще одну важливу особливість – Siri стає значно помітнішою. За словами автора матеріалу, це відповідає загальному напрямку оновлень операційних систем Apple серії 27, де компанія дедалі активніше виводить можливості Siri та штучного інтелекту на перший план.

Проте не всі користувачі можуть оцінити новий підхід. Зак Голл вважає динамічну сітку цілком нормальною функцією за замовчуванням, однак особисто він хотів би мати можливість її вимкнути.

На його думку, для користувачів, які добре знають розташування своїх програм і хочуть працювати швидко, прямий доступ до повного списку застосунків може бути зручнішим.

Чому зміни можуть не сподобатися досвідченим користувачам?

Будь-яке велике оновлення операційної системи потребує періоду адаптації.

Функції, які здавалися незамінними протягом кількох років, після змін можуть поступово перестати бути потрібними. Водночас деякі рішення залишаються незручними навіть після тривалого використання.

Автор 9to5Mac тестує watchOS 27 ще з моменту виходу першої бета-версії у червні. За цей час він дійшов висновку, що зникнення Walkie-Talkie особисто для нього не стало великою проблемою.

Натомість втрата швидкого жесту для багатозадачності, на його думку, більше схожа на тимчасове рішення, для якого Apple згодом може знайти заміну. Що стосується динамічної сітки застосунків, журналіст вважає її хорошим варіантом за замовчуванням, але менш зручним для людей, які звикли швидко працювати з Apple Watch.

Apple Watch уже втрачав старі можливості

Видалення функцій із новими версіями watchOS не є чимось абсолютно новим. Apple уже раніше прибирала деякі можливості та циферблати зі своїх годинників.

Зак Голл окремо згадує циферблат Explorer, який Apple також видалила з watchOS у минулих оновленнях. На його думку, саме зникнення циферблатів викликає особливі питання. На відміну від багатьох складних функцій операційної системи, користувачі можуть просто не використовувати циферблат, який їм не подобається.

Тому видалення таких варіантів персоналізації виглядає менш очевидним рішенням. Зміни в watchOS 27 демонструють звичну для Apple стратегію – компанія не боїться прибирати старі функції, якщо вважає, що інтерфейс або спосіб взаємодії з пристроєм потрібно переосмислити.

Проте для користувачів це означає, що оновлення не завжди складається лише з нових можливостей. Іноді після натискання кнопки "Оновити" зникає те, до чого людина звикла протягом багатьох років. Саме це може статися з частиною власників Apple Watch після переходу на watchOS 27.