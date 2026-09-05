watchOS 27, релиз которой Apple, как и ожидалось, выпустит в конце сентября, изменит привычный способ работы с Apple Watch. После установки обновления пользователи могут заметить, что некоторые привычные функции больше не работают так, как раньше. Об этом пишет 9to5mac.

Какие три функции исчезнут или существенно изменятся?

По данным 9to5Mac, новая версия операционной системы убирает или изменяет сразу три функции, к которым владельцы Apple Watch давно привыкли.

Среди главных изменений – исчезновение приложения Walkie-Talkie, изменение жеста для быстрого переключения между приложениями и новый способ доступа к списку установленных программ.

Для одних пользователей эти изменения могут остаться почти незаметными. Другие же могут почувствовать, что управлять часами стало менее привычно или даже медленнее.

Walkie-Talkie больше не будет на Apple Watch

Одной из самых заметных потерь watchOS 27 станет исчезновение Walkie-Talkie. Это приложение Apple для голосового общения в режиме реального времени между владельцами Apple Watch. Оно работало по принципу портативной рации – пользователь мог быстро связаться с другим человеком, у которого также были совместимые часы Apple.

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Функция никогда не была одной из главных причин для покупки Apple Watch, однако имела свою аудиторию. Автор материала Зак Холл отмечает, что лично он так и не смог полностью привыкнуть к Walkie-Talkie. Одной из причин было то, что при активированной функции на циферблате оставался характерный желтый значок приложения.

В то же время пользователи, которые действительно использовали Walkie-Talkie в повседневной жизни, уже начали замечать его отсутствие. По мнению журналиста, сторонним разработчикам будет сложно полностью повторить то , что Apple предлагала через собственное приложение. В то же время потенциально более популярной могла бы стать аналогичная функция, которая работала бы одновременно на iPhone и Apple Watch.

Что случилось с быстрым переключением между приложениями?

Еще одно изменение касается многозадачности. Раньше двойное нажатие на Digital Crown позволяло быстро переключаться между приложениями. Такой способ был особенно удобен для тех, кто регулярно переходил между двумя программами или быстро возвращался из приложения на циферблат.

В watchOS 27 этот жест больше не выполняет свою привычную функцию. Теперь двойное нажатие на Digital Crown фактически делает то же самое, что и обычное одиночное нажатие.

Это означает утрату отдельного быстрого способа управления Apple Watch.

Зак Голл ранее уже обращал внимание на это изменение во время тестирования публичной бета-версии watchOS 27. Он отмечает, что пока неясно, каким будет будущее многозадачности на Apple Watch. В то же время возможность быстро переключаться между двумя приложениями или мгновенно возвращаться к циферблату всегда была полезной.

"Я надеюсь, что эта функция вернется", – отмечает журналист.

По его мнению, ограниченное количество физических кнопок на Apple Watch делает каждый доступный жест особенно важным. Именно поэтому двойное нажатие на Digital Crown, по его убеждению, должно было бы выполнять какое-то отдельное действие, даже если Apple не вернет через него старую функцию многозадачности.

Новый способ открывать приложения

Третье большое изменение касается того, что происходит после обычного нажатия на Digital Crown.

С самого первого поколения watchOS нажатие Digital Crown с циферблата или из открытого приложения вызывало полный список программ. За эти годы Apple несколько раз меняла внешний вид этого интерфейса и способ навигации, однако сама логика оставалась понятной – одно нажатие открывало все установленные приложения.

В watchOS 27 Apple решила изменить этот принцип. Вместо полного списка приложений пользователь сначала увидит новую динамическую сетку приложений.

Почему Apple показывает только пять приложений?

Новая динамическая сетка показывает пять приложений, которые система считает наиболее актуальными для пользователя в данный момент.

Также на этом экране размещается приложение Siri и отдельная кнопка для перехода к полному списку приложений. Чтобы увидеть все установленные приложения, пользователь может нажать соответствующую иконку или прокрутить Digital Crown вверх.

Идея Apple заключается в том, чтобы упростить запуск приложений. Для многих владельцев часов приложения не являются основным способом использования Apple Watch. Поэтому новый интерфейс предлагает меньшее количество больших элементов, на которые проще нажать на небольшом экране.

В то же время такое изменение имеет еще одну важную особенность – Siri становится значительно заметнее. По словам автора материала, это соответствует общему направлению обновлений операционных систем Apple серии 27, где компания все активнее выдвигает возможности Siri и искусственного интеллекта на первый план.

Однако не все пользователи могут оценить новый подход. Зак Голл считает динамическую сетку вполне нормальной функцией по умолчанию, однако лично он хотел бы иметь возможность ее отключить.

По его мнению, для пользователей, которые хорошо знают расположение своих программ и хотят работать быстро, прямой доступ к полному списку приложений может быть удобнее.

Почему изменения могут не понравиться опытным пользователям?

Любое большое обновление операционной системы требует периода адаптации.

Функции, которые казались незаменимыми в течение нескольких лет, после изменений могут постепенно перестать быть нужными. В то же время некоторые решения остаются неудобными даже после длительного использования.

Автор 9to5Mac тестирует watchOS 27 с момента выхода первой бета-версии в июне. За это время он пришел к выводу, что исчезновение Walkie-Talkie лично для него не стало большой проблемой.

Зато потеря быстрого жеста для многозадачности, по его мнению, больше похожа на временное решение, для которого Apple впоследствии может найти замену. Что касается динамической сетки приложений, журналист считает ее хорошим вариантом по умолчанию, но менее удобным для людей, привыкших быстро работать с Apple Watch.

Apple Watch уже терял старые возможности

Удаление функций в новых версиях watchOS не является почему-то совершенно новым. Apple уже ранее убирала некоторые возможности и циферблаты со своих часов.

Зак Голл отдельно упоминает циферблат Explorer, который Apple также удалила из watchOS в прошлых обновлениях. По его мнению, именно исчезновение циферблатов вызывает особые вопросы. В отличие от многих сложных функций операционной системы, пользователи могут просто не использовать циферблат, который им не нравится.

Поэтому удаление таких вариантов персонализации выглядит менее очевидным решением. Изменения в watchOS 27 демонстрируют привычную для Apple стратегию – компания не боится убирать старые функции, если считает, что интерфейс или способ взаимодействия с устройством нужно переосмыслить.

Однако для пользователей это означает, что обновление не всегда состоит только из новых возможностей. Иногда после нажатия кнопки "Обновить" исчезает то, к чему человек привык на протяжении многих лет. Именно это может произойти с частью владельцев Apple Watch после перехода на watchOS 27.