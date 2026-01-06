6 налаштувань Android, які варто вимкнути одразу після покупки нового смартфона

Налаштування смартфона під власні потреби – це як переїзд у нову квартиру: ви можете залишити все, як є, але по справжньому затишно стане лише тоді, коли ви розставите меблі та налаштуєте освітлення на свій смак. Чимало користувачів під час купівлі нового смартфона автоматично переносять дані зі старого пристрою, однак існують деякі налаштування, які все ж слід змінити одразу.

Android пропонує гнучкі можливості для кастомізації, але деякі стандартні параметри можуть дратувати або сповільнювати систему. Зміна всього шести конкретних функцій допоможе зробити роботу з ґаджетом комфортнішою, розповідає 24 Канал.

Які функції варто змінити для кращої роботи гаджета?

Перше, на що варто звернути увагу – це автоматичне керування Wi-Fi. Навіть якщо ви вимкнули бездротову мережу вручну, система може самостійно її активувати, що часто викликає незручності.

На смартфонах Pixel це вимикається в налаштуваннях мережі через пункт "Налаштування мережі", а власникам Samsung Galaxy потрібно шукати опцію "Інтелектуальний Wi-Fi" у розділі підключень.

Ще одним параметром, який часто заважає, є адаптивна яскравість. Вона використовує сенсор освітлення для автоматичного регулювання екрана, але іноді знижує яскравість саме тоді, коли ви щойно підвищили її вручну. Самостійне керування світлом дисплея дозволяє уникнути таких системних суперечностей.

Також варто переглянути режими відображення кольорів. Виробники часто встановлюють "Яскравий" або "Адаптивний" режим за замовчуванням, через що кольори виглядають неприродно насиченими. Перемикання на "Природний" режим дозволяє бачити фото та відео у реалістичних відтінках.

Для тих, хто цінує стабільність, важливою є перевірка адаптивної батареї. Хоча вона покликана подовжити час роботи, система робить це шляхом обмеження фонової активності програм. Це нерідко стає причиною затримок сповіщень або зниження продуктивності, тому вимкнення цієї функції може гарантувати своєчасність повідомлень.

Питання приватності та реклами також потребує втручання. Android за замовчуванням створює рекламний ідентифікатор для персоналізації оголошень. У налаштуваннях Google можна вимкнути цю персоналізацію та видалити ідентифікатор.

Важливо! Хоча це не прибере рекламу повністю, це суттєво обмежить відстеження ваших дій у мережі.

Наостанок варто згадати про іконки сповіщень у рядку стану. Велика кількість значків зверху екрана може виглядати неохайно та відвертати увагу. У параметрах сповіщень можна обрати відображення лише крапок або взагалі приховати іконки, щоб панель залишалася чистою, а переглядати повідомлення можна було лише тоді, коли ви самі відкриваєте шторку.

Налаштувавши смартфон одразу ви позбавите себе роздратування в майбутньому. Швидше за все, ви все ж змушені будете змінити ці функції і краще це зробити одразу.