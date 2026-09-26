Які переваги ви отримаєте, якщо перейдете з iPhone 17 Pro Max на 18 Pro Max

Компанія Apple вже почала продавати свій новий флагманський смартфон iPhone 18 Pro Max. Новинка зберегла габарити попереднього покоління, проте отримала помітне збільшення ваги та суттєво оновлену внутрішню начинку. Розбираємося, як він порівнюється з попередником і чи варто його купувати.

Габарити та вагова категорія нового флагмана

Смартфон iPhone 18 Pro Max повністю повторює фізичні розміри свого попередника. Його габарити становлять 163,4 х 78 х 8,75 міліметра, тому чохли від попередньої моделі підійдуть і для нової, пише 24 Канал.

Одна зі змін полягає у вазі: новий флагман важить 249 грамів, що на 16 грамів більше за iPhone 17 Pro Max, який мав вагу 233 грами. Таким чином, пристрій став найважчим класичним смартфоном в історії компанії, обігнавши навіть iPhone 14 Pro Max із його 240 грамами.

Зростання маси торкнулося всієї лінійки: iPhone 18 Pro тепер важить 211 грамів проти 206 грамів у моделі минулого року. Інженери Apple пішли на такий крок через встановлення більшого акумулятора та нової системи охолодження з випарною камерою. Площа цієї випарної камери зросла в три рази. Завдяки цьому та новим матеріалам із високою теплопровідністю новий процесор A20 Pro демонструє на 40 відсотків кращу стабільну продуктивність, ніж його попередник A19 Pro.

Автономність та позиціонування серед інших моделей

Збільшення акумулятора дало відчутний результат для щоденного використання. Розробники досягли того, що iPhone 18 Pro Max працює до 6 годин довше в режимі відтворення відео порівняно з iPhone 17 Pro Max.

Попри солідну масу у 249 грамів, пристрій все ж залишається трохи легшим за складаний iPhone Duo, вага якого сягає 254 грамів.

Камери

Головною та найбільш революційною відмінністю між камерами iPhone 18 Pro Max та iPhone 17 Pro Max є поява механічної змінної діафрагми на основному модулі, що стало першим подібним кроком в історії смартфонів Apple.

Фізична змінна діафрагма на 6 пелюсток дозволяє об'єктиву звужувати або розширювати отвір для світла:

При слабкому освітленні діафрагма відкривається до максимальних ƒ/1.48, що пропускає на 50% більше світла, ніж в iPhone 17 Pro Max, забезпечуючи чіткі нічні кадри без цифрового шуму.

При яскравому сонці або під час групових портретів діафрагма звужується до ƒ/4.0. Це дозволяє уникнути пересвітів, додає кадрам природного кінематографічного розмиття (motion blur) у відео і тримає в різкості всі обличчя в кадрі, а не лише одну людину.

Більшість інших фізичних сенсорів (ультраширококутний та телеоб'єктив) залишилися без кардинальних змін у залізі, проте новинка отримала потужніші алгоритми обробки та нові функції завдяки чипу A20 Pro.

В інтерфейсі iPhone 18 Pro Max з'явилася можливість повністю вручну керувати діафрагмою, витримкою та балансом білого з "живою" гістограмою на екрані, чого не було в автоматизованому iPhone 17 Pro Max.

Завдяки подвійному нейропроцесору в чипі A20 Pro, модель 18 Pro Max краще відстежує об'єкти в русі (Smart focus tracking) та пропонує розширені налаштування текстури та зернистості всередині стилів зйомки.

В iPhone 18 Pro Max додано апаратне підписування знімків у хмарі Apple. Це створює незмінний оригінал, за яким завжди можна перевірити, чи змінювали фотографію за допомогою стороннього ШІ.

Таким чином, якщо якість зйомки на ультраширокий об'єктив та наближення (зум) у смартфонів практично ідентичні, то основний модуль iPhone 18 Pro Max робить гігантський крок уперед. Перші відгуки свідчать про чудові результати роботи нової камери.

То чи є сенс купувати нову модель?

У підсумку головні зміни – це поліпшена автономність, краще охолодження і великі зміни в камерах. Якщо щось із цього для вас є критично важливим, тоді є сенс оновитися. Проте якщо ви не є професійним мобільним фотографом або не женетеся за рекордною батареєю, все-таки є сенс зачекати до наступних поколінь.