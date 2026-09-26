Габариты и весовая категория нового флагмана

Смартфон iPhone 18 Pro Max полностью повторяет физические размеры своего предшественника. Его габариты составляют 163,4 х 78 х 8,75 миллиметра, поэтому чехлы от предыдущей модели подойдут и для новой, пишет 24 Канал.

Одно из изменений касается веса: новый флагман весит 249 граммов, что на 16 граммов больше, чем у iPhone 17 Pro Max, вес которого составлял 233 грамма. Таким образом, устройство стало самым тяжелым классическим смартфоном в истории компании, обогнав даже iPhone 14 Pro Max с его 240 граммами.

Увеличение веса коснулось всей линейки: iPhone 18 Pro теперь весит 211 граммов против 206 граммов у модели прошлого года. Инженеры Apple пошли на такой шаг из-за установки более емкого аккумулятора и новой системы охлаждения с испарительной камерой. Площадь этой испарительной камеры увеличилась в три раза. Благодаря этому и новым материалам с высокой теплопроводностью новый процессор A20 Pro демонстрирует на 40 процентов лучшую стабильную производительность, чем его предшественник A19 Pro.

Автономность и позиционирование среди других моделей

Увеличение емкости аккумулятора дало ощутимый результат при повседневном использовании. Разработчики добились того, что iPhone 18 Pro Max работает до 6 часов дольше в режиме воспроизведения видео по сравнению с iPhone 17 Pro Max.

Несмотря на солидную массу в 249 граммов, устройство все же остается немного легче складного iPhone Duo, вес которого достигает 254 граммов.

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Камеры

Главным и самым революционным отличием между камерами iPhone 18 Pro Max и iPhone 17 Pro Max является появление механической переменной диафрагмы на основном модуле, что стало первым подобным шагом в истории смартфонов Apple.

Физическая переменная диафрагма с 6 лепестками позволяет объективу сужать или расширять световой канал:

При слабом освещении диафрагма открывается до максимального значения ƒ/1,48, что пропускает на 50 % больше света, чем в iPhone 17 Pro Max, обеспечивая четкие ночные снимки без цифрового шума.

При ярком солнце или во время групповых портретов диафрагма сужается до ƒ/4,0. Это позволяет избежать пересветов, придает кадрам естественное кинематографическое размытие (motion blur) в видео и сохраняет резкость всех лиц в кадре, а не только одного человека.

Большинство других физических сенсоров (ультраширокоугольный и телеобъектив) остались без кардинальных изменений в аппаратной части, однако новинка получила более мощные алгоритмы обработки и новые функции благодаря чипу A20 Pro.

В интерфейсе iPhone 18 Pro Max появилась возможность полностью вручную управлять диафрагмой, выдержкой и балансом белого с "живой" гистограммой на экране, чего не было в автоматизированном iPhone 17 Pro Max.

Благодаря двойному нейропроцессору в чипе A20 Pro модель 18 Pro Max лучше отслеживает движущиеся объекты (Smart focus tracking) и предлагает расширенные настройки текстуры и зернистости в рамках стилей съемки.

В iPhone 18 Pro Max добавлена аппаратная подпись снимков в облаке Apple. Это создает неизменяемый оригинал, по которому всегда можно проверить, изменяли ли фотографию с помощью стороннего ИИ.

Таким образом, если качество съемки на ультраширокоугольный объектив и при приближении (зум) у смартфонов практически идентично, то основной модуль iPhone 18 Pro Max делает гигантский шаг вперед. Первые отзывы свидетельствуют о великолепных результатах работы новой камеры.

Так есть ли смысл покупать новую модель?

В итоге главные изменения – это улучшенная автономность, лучшее охлаждение и большие изменения в камерах. Если что-то из этого для вас критически важно, тогда есть смысл обновиться. Однако если вы не являетесь профессиональным мобильным фотографом или не гонитесь за рекордной емкостью аккумулятора, все же имеет смысл подождать до следующих поколений.