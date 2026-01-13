Як вибрати смартфон в інтернеті у 2026 році: 5 головних кроків до вдалої покупки

Процес онлайн-купівлі смартфона може бути доволі напруженим і навіть стресовим. Від першого пошукового запиту до фінального замовлення слід пройти кілька важливих етапів, які є критичними. Щоб не зіпсувати власний користувацький досвід і отримати задоволення від нового ґаджета, варто дотримуватися певної послідовності.

Розуміння п'яти важливих кроків допоможе вам краще орієнтуватися на сучасних маркетплейсах і приймати зважені рішення щодо придбання техніки. 24 Канал детально пояснить усі етапи й на що варто звернути увагу на кожному з них.

Передусім варто зазначити, що це не просто сторонні спостереження чи власні підсумки. Інформація та поради ґрунтуються на аналізі поведінки 5000 покупців проведеним Techarc. Саме він визначає п'ять ключових етапів, які проходить людина перед натисканням кнопки "купити", коли обирає новий смартфон.

На що звернути увагу при купівлі нового смартфона онлайн?

Крок 1: Ефективний пошук

Перша зупинка – це лістинг або результати пошуку в Google чи каталозі техніки будь-якого магазину. Більшість користувачів шукають свій "ґаджет мрії" за загальними або брендовими запитами.

Статистика невблаганна: понад 80% відвідувачів ніколи не гортають далі третьої сторінки видачі. Якщо потрібна модель не потрапляє в цю "прайм-зону", покупець може взагалі відмовитися від ідеї покупки на цій платформі або піти в офлайн-магазин.

Як же збільшити шанси на те, щоб знайти смартфон, який вас влаштує?

Використовуйте фільтри та меню: Якщо пристрій не з'являється за загальними запитами, застосовуйте детальні фільтри маркетплейсів. Це допоможе звузити зону пошуку до конкретних параметрів, які вам потрібні.

Шукайте конкретні модифікації: Звертайте увагу, чи виділені різні кольори та обсяги пам’яті в окремі позиції в пошуку, щоб не пропустити потрібну модель.

Крок 2: Ретельне вивчення характеристик

Наступним важливим кроком є інформаційна сторінка товару, де зібрані всі технічні характеристики та зображення. Проблема в тому, що 6% покупців припиняють процес саме тут, оскільки не можуть швидко знайти потрібні дані.

Особливо це стосується тих, хто купує техніку рідко (раз на пів року або рік) і не стежить за актуальними трендами.

Сьогодні майже кожен виробник смартфона додає до опису пристрою яскраву презентацію, яка часто вражає більше ніж сам пристрій. Тож краще одразу перейти до сторінки з характеристиками.

Не зупиняйтеся на "героїчних" фішках: Виробники авжеж виділяють лише найяскравіші функції, але для вдалої покупки варто знайти інформацію і про базові функції пристрою та переконатися, що він має все, що вам потрібно.

Уточнюйте незрозуміле: Якщо ви рідко купуєте техніку і не знаходите потрібних даних на сторінці, скористайтеся можливістю поставити запитання продавцю або перегляньте кілька оглядів пристрою на YouTube.

Крок 3: Відгуки та скарги

Один з найважливіших кроків під час обрання будь-якої техніки – це ознайомлення з відгуками користувачів, які володіють чи раніше володіли цим ґаджетом. Практично на кожному маркетплейсі є сторінка з відгуками і вам обов'язково потрібно туди завітати після ознайомлення з характеристиками.

Яким би чудовим не був пристрій з опису від продавця, саме користувачі, які реально випробували його, найкраще розкажуть вам про проблемні місця смартфона.

Але тут є кілька важливих порад:

Фільтруйте коментарі: Люди зазвичай приходять в секцію відгуків для того, щоб поділитися негативним досвідом використання пристрою. Саме тому, ймовірно, ви бачитимете чимало низьких оцінок і цю інформацію слід сприймати зі здоровим рівнем скепсису. Не кожен негативний відгук буде релевантним та корисним.

Якщо вас щось цікавить, ви можете поставити запитання продавцю у секції відгуків. Це може стосуватися комплектації чи будь-якої функції. Не соромтеся, запитуйте й отримайте відповідь, а ваша публікація допоможе комусь іншому.

Шукайте "досвідчених" користувачів: Найбільш цінними є відгуки людей, які користуються смартфоном від 3 до 6 місяців. Саме такий термін дозволяє виявити реальні проблеми або переваги пристрою, які неможливо помітити в день покупки.

Крок 4: Ціна й доставка

Питання ціни та оплати зазвичай не стає перепоною, якщо ви чітко знаєте, що вам потрібно. Завдяки різноманіттю кешбеків, бонусів та фінансових інструментів купити смартфон можна з комфортом для власного гаманця.

Тож тут все просто:

Скажіть покупці "так": Переконайтеся, що вас влаштовує смартфон і ви згодні заплатити саму цю суму за певний набір характеристик та можливостей.

Оберіть зручний метод оплати: Купівля частинами, оплата повністю чи при отриманні – все це допоможе придбати пристрій так, як вам справді комфортно.

Зручна доставка: Залежно від платформи чи маркетплейсу існує низка комфортних способів отримати онлайн-замовлення. Безумовно найкращий спосіб це самовивіз з магазину, де ви можете переконатися, що вас все влаштовує. Крім того, зазвичай це безплатний спосіб. При отриманні замовлення поштою також не забувайте оглядати товар.

Крок 5: Перевірка перед замовленням

Це може здатися не значним, але смартфон, який приїхав на відділення пошти, яке розташоване на іншому кінці міста, принесе вже не так багато задоволення в момент отримання. Як ви вже розумієте, будь-яка помилка, може зіпсувати все, тож слід все перевірити:

Переконайтеся, що це саме той смартфон: Моделі деяких пристроїв можуть відрізнятися всього однією буквою, в назві й означати суттєву різницю в технічних характеристиках, тож подивіться уважно ще раз, аби зрозуміти, що все правильно.

Перевірте дані для відправки: Номер власного телефону, ім'я, адреса – все це важливо, адже помилка може означати, проблеми при отриманні або неможливість прослідкувати доставку.

Крім того, не зайвим буде замовити кілька додаткових аксесуарів: захисна плівка, чохол, навушники, а можливо навіть блок зарядки (сучасні смартфони не рідко позбавлені цього важливого елемента комплектації).