Це не полярне сяйво: яскрава смуга світла з'явилась у небі над США, злякавши людей

Коли Землю накрила попередня магнітна буря, просто під час яскравих полярних сяйв у небі над США з'явилася таємнича біла смуга світла, яка спантеличила спостерігачів, а декого взагалі налякала. Спочатку її сплутали з рідкісним атмосферним явищем STEVE, але виявилося, що причина зовсім інша. Що ж саме побачили люди в нічному небі?

Таємниця білої смуги в небі над США розкрита

У ніч на суботу, 17 травня, спостерігачі за небом по всій території США, аж до південних штатів, стали свідками незвичайного видовища: яскравого потоку білого світла, що простягнувся по небу. Ця ніч відзначалася активністю полярних сяйв, викликаною викидом частинок із Сонця, який стався кількома днями раніше й призвів до геомагнітної бурі. Спостерігачі спочатку припустили, що це може бути STEVE – смуга світла, яка часто з'являється поблизу полярних сяйв. STEVE — це біло-фіолетові світіння, що виникають через потоки заряджених частинок в іоносфері Землі. Хоча це явище не є полярним сяйвом, воно також є результатом космічної погоди. Деякі очевидці описували смугу як таку, що нагадує вхід ракети в атмосферу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

Дивіться також Магнітні бурі у травні: чого чекати від космічної погоди протягом нового тижня

Однак, як з'ясував астроном Джонатан Макдауелл, який відстежує активність у космічному просторі Землі, світло насправді не було STEVE. За його словами, це був верхній ступінь ракети, що скидав ракетне паливо на основі метану та рідкого кисню на висоті близько 250 кілометрів, прямо в іоносфері.

За приблизно годину до появи яскравої смуги в небі, китайський стартап LandSpace Technology зі штаб-квартирою в Пекіні запустив свою нову ракету-носій Zhuque-2E Y2, що працює на метановому паливі, з шістьма супутниками на борту з Центру запуску супутників Цзюцюань, Китай. Яскрава смуга, що з'явилася над районом Чотирьох Кутів у США, стала результатом скидання палива з верхнього ступеня ракети.

Чому ракетне паливо світиться в небі

Ракетне паливо може світитися у верхніх шарах атмосфери завдяки кільком механізмам. Один із них, який спостерігається ближче до сутінків, – це освітлення частинок льоду світлом Сонця. Крім того, в іоносфері молекули вуглецю, водню і кисню можуть вступати в хімічні реакції, які породжують світло. Вуглець і водень входять до складу метану. Реакції ракетного палива з плазмою в іоносфері включають обмін зарядами між іонами і молекулами, електронно-іонну рекомбінацію і оптичне випромінювання від хемілюмінесценції.

Якщо факел вистрілюється в іоносферу вночі, хемілюмінесцентні реакції з обміном зарядів між іонами і молекулами, що супроводжуються дисоціативною рекомбінацією електронів та іонів, призводять до довготривалого світіння, яке можна спостерігати з землі або з космосу,

– пояснює група фізиків на чолі з Полом Бернхардтом з Військово-морської дослідницької лабораторії США.

Зазвичай світло від палива ракети, що злітає в космос, проявляється у вигляді дивної спіралі в небі. Ракетне паливо, замасковане під STEVE, – це новий досвід, але він, безумовно, траплятиметься частіше в майбутньому через те, що космічні компанії все більше переходять на новий склад палива для своїх запусків.