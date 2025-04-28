Як завершиться квітень

Сьогодні на сонячному диску, оберненому до нас, присутня досить велика кількість сонячних плям. Проте всі вони мають стабільні магнітні поля, які не становлять великої загрози в плані сильних спалахів. Сонячна активність буде лишатися низькою протягом найближчого часу, пише 24 Канал.

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Вчені зазначають, що ми можемо бачити з Землі відразу дев'ять груп сонячних плям. Більшість із них зараз не спалахує і були спокійними або мінімально активними протягом усіх вихідних.

Одна пляма, AR4064, подавала ознаки активності вчора, викликавши кілька спалахів найнижчого рівня С, але вони не призводили до коронального викиду маси (КВМ). Зараз ця пляма повільно розпадається.

Інша пляма, AR4069, сьогодні вночі спалахнула на рівні C2.2, але також без КВМ.

Також незначні спалахи без викидів виривалися з AR4077, AR4073 та AR4070.

Як наслідок, рентгенівське випромінювання Сонця вирівнялось. У наш бік за останні три дні нічого не летіло. Це означає, що спокійні умови в земній магнітосфері повинні зберегтися щонайменше протягом наступних 48-72 годин: на Землі не буде геомагнітних збурень до останнього дня квітня.

Магнітні бурі у травні

Спостереження супутників за Сонцем 25-27 квітня не виявили жодного КВМ, який був би спрямований у наш бік. Це означає, що магнітні бурі будуть відсутні також і 1 і 2 травня.

Враховуючи, якими спокійними зараз є сонячні плями, можна припустити, що ситуація збережеться такою й до кінця тижня, але завжди є місце для сонячних сюрпризів. Якщо якась із плям викине КВМ у наш бік, варто врахувати, що викиду потрібно в середньому 3 дні (іноді навіть 5), щоб долетіти до Землі. Це означає, що навіть якщо корональний викид маси відбудеться 1 травня, то магнітна буря наступить не раніше неділі або навіть понеділка.

Що в підсумку

Загалом учені прогнозують, що цей тиждень буде спокійним: