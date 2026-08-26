Дешева підписка YouTube Premium Lite уже доступна для українців

Відеохостинг YouTube почав розгортати в Україні нову передплату Premium Lite. Вона пропонує доступніший формат користування платформою для тих, хто прагне позбутися реклами під час перегляду роликів, але не хоче переплачувати за повноцінний пакет послуг.

Можливості та фінансові умови бюджетного плану

Нова пропозиція з'явилася на тлі нещодавнього зростання цін на стандартні тарифи сервісу в Європі. Українські користувачі відтепер можуть випробувати спрощену передплату протягом першого місяця безплатно, після чого вартість становитиме 99 гривень на місяць. Водночас під час оформлення передплати через застосунок на пристроях Apple ціна зросте до 2,99 долара США через комісійні збори платформи, пише 24 Канал.

План Premium Lite дає змогу дивитися більшість звичайних відеороликів, авторських програм та подкастів без стандартних рекламних вставок. Користувачі також отримали можливість фонового відтворення вмісту та завантаження матеріалів для перегляду без підключення до мережі. На комп'ютерах збереження файлів працює у популярних веб-браузерах Chrome, Edge та Opera.

Ключові обмеження та різниця зі стандартним тарифом

Головною особливістю спрощеного тарифу є відсутність повного доступу до музичних можливостей. Передплата не поширюється на сервіс YouTube Music, тому під час перегляду кліпів, кавер-версій та танцювальних відео реклама продовжуватиме з'являтися. Окрім цього, спонсоровані ролики можуть виникати у розділі Shorts, на головній сторінці та у результатах пошуку.

Зміна вартості основних передплат в Україні

Поява бюджетного варіанта збіглася з суттєвим подорожчанням стандартних тарифних планів. Звичайна індивідуальна передплата зросла з 99 до 179 гривень на місяць. Сімейний план для п'яти осіб відтепер коштує 299 гривень замість 149 гривень, а студентський тариф піднявся з 59 до 109 гривень на місяць.