Возможности и финансовые условия бюджетного тарифа

Новое предложение появилось на фоне недавнего роста цен на стандартные тарифы сервиса в Европе. Украинские пользователи отныне могут опробовать упрощенную подписку в течение первого месяца бесплатно, после чего стоимость составит 99 гривен в месяц. В то же время при оформлении подписки через приложение на устройствах Apple цена увеличится до 2,99 доллара США из-за комиссионных сборов платформы, пишет 24 Канал.

План Premium Lite позволяет смотреть большинство обычных видеороликов, авторских программ и подкастов без стандартных рекламных вставок. Пользователи также получили возможность фонового воспроизведения контента и загрузки материалов для просмотра без подключения к сети. На компьютерах сохранение файлов работает в популярных веб-браузерах Chrome, Edge и Opera.

Ключевые ограничения и отличия от стандартного тарифа

Главной особенностью упрощенного тарифа является отсутствие полного доступа к музыкальным возможностям. Подписка не распространяется на сервис YouTube Music, поэтому при просмотре клипов, кавер-версий и танцевальных видео реклама будет по-прежнему появляться. Кроме того, спонсируемые ролики могут появляться в разделе Shorts, на главной странице и в результатах поиска.

Изменение стоимости основных подписок в Украине

Появление бюджетного варианта совпало с существенным подорожанием стандартных тарифных планов. Обычная индивидуальная подписка подорожала с 99 до 179 гривен в месяц. Семейный план для пяти человек отныне стоит 299 гривен вместо 149 гривен, а студенческий тариф вырос с 59 до 109 гривен в месяц.