YouTube запровадив нові правила для ігрового контенту, відрізавши тисячі роликів від монетизації

Нові правила YouTube вдарили по ігровому контенту. Розробники опублікували докладний список для творців і разом з тим відключили від монетизації величезну кількість відео, які порушують закони сервісу.

Зміна політики поширюється також і на старі відео авторів, які були випущені ще до зміни правил. Це означає, що пасивний дохід, який отримують творці контенту, може різко скоротитися.

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Нові правила

Нові правила монетизації ігрового контенту вимагають, щоб у відеороликах була відсутня ненормативна лексика .

. Також YouTube відтепер не платитиме за кліпи, у яких присутні сцени насильства та тортур ігрових персонажів.

При цьому дозволяється використання лексики, прийнятної для телебачення, зокрема слів "холера" або "чорт", у будь-якій частині відео. Використовувати можна й скорочені та цензуровані варіанти слів чи фраз як у самих відео, так і на обкладинках.

З багатьма іграми проблем бути не повинно, якщо автори роликів дотримуватимуться правил, але деякі взагалі навряд чи будуть монетизовані з огляду на свій жанр – шутери, горрори тощо. Наприклад, відеоролики не будуть допущені до монетизації, якщо вони містять "графічні зображення трупів" або "натуралістичні акти насильства (зокрема за участю правоохоронних органів) і травми".

Багато творців контенту повідомили, що відеоролики з ігровим процесом з The Callisto Protocol, нового проєкту в жанрі жахів, були демонетизовані. Крім того, нововведення може серйозно вплинути на деякі кіберспортивні дисципліни, такі як Counter-Strike: Global Offensive.