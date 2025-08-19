В Ізраїлі масштабна лісова пожежа, що завдала шкоди природному заповіднику, несподівано допомогла археологам. Завдяки вогню, який розчистив територію від густої рослинності, вчені отримали безпрецедентний доступ до небачених раніше руїн. Імовірно, вони належать втраченому біблійному поселенню Віфсаїда на березі Галілейського моря. Це відкриття може підтвердити давні припущення науковців.

Що саме знайшли археологи?

Пожежа вирувала понад 17 годин у заповіднику Бетіха на півночі Ізраїлю. Коли полум'я вщухло, а дим розвіявся, археологи, які повернулися на випалену землю, побачили те, що роками приховували густі зарості. Вогонь оголив сотні невеликих пагорбів на ділянці ель-Арадж, кожен з яких, за словами керівника розкопок Мордехая Авіама з коледжу Кінерет, потенційно є залишками стародавнього будинку, пише 24 Канал з посиланням на Museum Of The Bible.

Розкопки на цьому місці ведуться ще з 2016 року, оскільки вчені давно припускали, що саме тут розташовувалося біблійне місто Віфсаїда – батьківщина апостолів Петра, Андрія та Пилипа. Довгий час точне місцезнаходження поселення було предметом суперечок. Іншим кандидатом вважалася ділянка е-Телль, проте вона розташована далеко від озера та на узвишші, що не відповідає опису рибальського села першого століття.

Теперішні знахідки на ділянці ель-Арадж підтверджують версію про те, що саме тут знаходилась Віфсаїда.

Археологи виявили рибальські снасті, кераміку римської епохи та залишки римської лазні, що вказує на існування розвиненої громади біля озера за часів Ісуса.

Вогонь також допоміг розгледіти кам'яні блоки та фрагменти колон, що свідчить про наявність не лише житлових, а й громадських будівель.



Залишки колони у серпні 2025 року / Фото Мордехай Авіам

Одним із найважливіших відкриттів став напис грецькою мовою, пов'язаний з апостолом Петром. Цей артефакт, разом із фрагментами вапнякових посудин, характерних для єврейських осель періоду Другого Храму, є вагомим доказом на користь ідентифікації ель-Араджа як Віфсаїди.

Археологічна ділянка є багатошаровою. Під залишками споруд хрестоносців XII-XIII століть, які, ймовірно, переобладнали візантійську церкву на цукровий завод, знаходяться руїни самої церкви та монастиря V століття. А ще глибше лежить римське поселення – саме той шар, що цікавить дослідників найбільше, адже він є сучасником Ісуса та його учнів.



Мозаїчна підлога апсиди візантійської церкви, яку обережно видалили, щоб розкопати нижні рівні / Фото Museum Of The Bible



Ми хотіли перевірити, чи під апсидою були ранні римські будинки. Під час розкопок ми виявили, що стіна римського періоду була "замурована" для її збереження – ймовірно, через переконання, що це був будинок Петра. Ця стіна датується 2-3 століттями нашої ери. Однак трохи нижче і перпендикулярно до цієї стіни була інша стіна, що датувалася першим століттям. Коли будували церкву, вони, можливо, не знали, що під шаром бруду була ще одна стіна, що датувалася часами Петра,

– кажуть археологи.



Дві стіни, знайдені під апсидою візантійської церкви. Одна зі стін датується першим століттям нашої ери, а друга – другим або третім століттям нашої ери / Фото Museum Of The Bible



Крупний план двох стін. Нижня стіна ліворуч датується першим століттям нашої ери. Стіна, що проходить перпендикулярно від неї праворуч, датується другим або третім століттям нашої ери / Фото Museum Of The Bible

За словами Мордехая Авіама, пожежа, попри свою трагічність для природи, надала рідкісну можливість дослідити ділянку без перешкод. Вона дозволила вченим ефективніше визначити місцезнаходження стародавніх структур і спланувати майбутні розкопки. До робіт залучені волонтери з усього світу, які допомагають розкривати історію, шар за шаром, повертаючи загублене поселення з небуття.