"Державний оператор тилу" представив інноваційну систему, що кардинально змінює підхід до військових закупівель. Завдяки новій цифровій платформі процес постачання дронів для Збройних Сил України став значно швидшим та прозорішим. Перші результати тестування системи на прикладі доставки безпілотників уже демонструють її надзвичайну ефективність.

Як працює ця інноваційна платформа?

В основі нововведення лежить унікальна система DOT-Chain Defence. Це перша в Україні блокчейн-платформа для управління державними закупівлями, створена для підвищення ефективності, прозорості та швидкості забезпечення армії, пише 24 Канал з посиланням на Агенцію оборонних закупівель. Завдяки їй українські військові почали отримувати необхідні дрони на передову в рекордно короткі терміни, що докорінно змінює логістику та реагування на загрози на полі бою.

Менш ніж за два тижні тестування перша партія з тисячі FPV-дронів, замовлених через інноваційний маркетплейс DOT-Chain Defence, надійшла на озброєння підрозділів на Донецькому, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках. Цей термін поставки виявився вчетверо коротшим порівняно зі стандартними процедурами закупівель. За словами директора Агенції оборонних закупівель Арсена Жумаділова, найшвидша доставка від моменту оформлення заявки до отримання дронів бійцями зайняла всього шість днів. Він підкреслив, що скорочення часу логістики не лише рятує життя військових, але й дозволяє швидше адаптуватися до динамічних змін на фронті.

DOT-Chain Defence функціонує за принципом маркетплейсу. Військові частини, використовуючи наявні кошти, можуть самостійно обирати потрібні їм типи та кількість безпілотників. Проєкт стартував у пілотному режимі 31 липня, і за перші два тижні його роботи 12 залучених у тестування бригад, що воюють на найгарячіших ділянках фронту, сформували 43 замовлення на 6918 дронів, включаючи FPV та бомбери. Загальна вартість цих замовлень сягнула майже 245 мільйонів гривень.

Військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" з позивним "Патріот", який відповідає за роботу з маркетплейсом, зазначив, що початковий скепсис швидко змінився на зацікавленість та підтримку. За його словами, система ефективно усуває зайву бюрократію, дозволяючи бойовим підрозділам оперативно отримувати необхідне обладнання саме тоді, коли воно найбільш потрібне.

Для успішного запуску проєкту провели комплексне навчання для військових. Воно складалося з онлайн-сесій для ознайомлення з функціоналом системи та виїзних візитів безпосередньо в зону бойових дій, де фахівці допомагали оформлювати перші замовлення. Арсен Жумаділов запевнив, що такі візити стануть регулярною практикою. Це дозволить оперативно адаптувати систему до реальних потреб Збройних Сил України.

Наразі через маркетплейс доступні лише FPV-дрони. Після завершення етапу тестування планується масштабувати DOT-Chain Defence на всі ЗСУ та розширити асортимент доступного озброєння. У майбутньому військові зможуть замовляти засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, наземні роботизовані комплекси, інші типи БПЛА та боєприпаси до них.