І павербанк, і портативна зарядна станція – незамінні пристрої під час відключень світла або для подорожей. Однак станція значно потужніша за павербанк і може живити різноманітну техніку. Розповідаємо, які параметри є ключовими при виборі такого ґаджета для дому чи квартири, та які його переваги і недоліки.

Портативна зарядна станція, це блок потужних батарей укладених в міцний захисний корпус. На відміну від павербанків, ці пристрої значно більші, важчі та мають вищу потужність. Вони оснащені не лише USB-портами, а й стандартними розетками змінного струму, що дозволяє підключати до них ноутбуки, фотоапарати та іншу побутову техніку. Основна функція зарядної станції – накопичувати електроенергію, яку потім можна використовувати за відсутності доступу до мережі, пояснює 24 Канал з посиланням на блог EcoFlow.

Принцип роботи станції простий – вона зберігає енергію у внутрішніх акумуляторах і віддає її підключеним пристроям. Швидкість зарядки та можливість живлення того чи іншого ґаджета вже залежить від потужності самої станції та енергоспоживання споживача.

Це дуже важливо, адже саме це є головною характеристикою станції в момент її вибору. Щоб правильно обрати станцію, варто звернути увагу на те скільки пристроїв вам потрібно живити від неї і яка їхня потужність.

Можливо вам не достатньо буде невеликої станції потужністю 300 – 500 ват, а можна навпаки – вам цілком вистачить звичайнісінького павербанка на 20000 мАг, якщо ви плануєте заряджати лише смартфон та навушники.

Які переваги та недоліки портативної зарядної станції у порівнянні з павербанком?

Основною перевагою які однією з головних характеристик є ємність батареї, наголошує Renewable Outdoor. Цей показник вимірюється у ват-годинах (Вт·год) і відображає скільки енергії може зберігати станція. Чим вища ємність, тим довше пристрій зможе живити вашу техніку. Це особливо важливо для тривалих поїздок або під час довготривалих відключень світла.

Ємність портативних зарядних станцій вища ніж павербанків і навіть з невеликою станцією ви можете розраховувати на живлення смартфона, ноутбука, і кількох джерел освітлення. Натомість навіть великого павербанка зазвичай достатньо лише для кількох смартфонів і дрібної техніки.

Вихідна потужність – це друга важлива характеристика, від якої залежить те, які саме пристрої зможе заживити станція. Вона вимірюється у ватах (Вт) і є показником максимальної потужності станції, яку вона може видавати в один момент.

Висока вихідна потужність дозволяє живити кілька пристроїв одночасно або підключати більш вимогливу техніку. Павербанк на таке не здатен і якщо деякі моделі з великою ємністю можуть заживити ноутбук чи роутер, то така техніка, як холодильник, котел чи бойлер – їм не під силу.

Вага та портативність – це саме ті характеристики, які в порівнянні з павербанком є програшними. Ще ж і надто, моделі з великою ємністю зазвичай важчі та більші. Якщо ви плануєте часто переносити станцію, зверніть увагу на її вагу та наявність зручних ручок для транспортування. З іншого боку, велику станцію можна поставити в квартирі на одному місці і організувати живлення завдяки подовжувачам, що позбавить вас від потреби тягати станцію кімнатами.

Способи зарядки в обох випадках бувають різноманітні. У випадку павербанка це відбувається швидко завдяки звичайному зарядному блоку. Якщо ж ми говоримо про портативну зарядну станцію – то тут, швидше за все, ви матимете справу зі спеціальним блоком живлення, а процес зарядки, залежно від технології, може тривати кілька годин.

Однак деякі моделі портативних зарядних станцій можна заряджати не лише від розетки, а й за допомогою сонячних панелей, а це робить їх ідеальним варіантом для відпочинку на природі або для використання в екстрених ситуаціях, коли немає доступу до електромережі тривалий час.

Можливість розширення є ще однією важливою перевагою портативної зарядної станції. Деякі виробники пропонують додаткові акумуляторні блоки, які підключаються до основної станції та збільшують її загальну ємність. Це дозволяє модернізувати пристрій, не купуючи новий.

Додаткові функції мають як павербанки, так і портативні станції. Однак, якщо у випадку павербанків це, зазвичай, ліхтарик, то портативні зарядні станції можуть мати вбудовані модулі Wi-Fi чи Bluetooth для керування зі смартфона, автомобільні зарядні адаптери та велику кількість різноманітних портів для підключення.

Звісно вартість портативної зарядної станції напряму залежить від її ємності, потужності та набору додаткових функцій. В будь-якому випадку вона точно обійдеться дорожче ніж павербанк, але й користі цей пристрій може надати суттєво більше. Тож важливо знайти баланс між ціною та вашими потребами і зрозуміти, що саме вам потрібно, адже справді може виявитися, що вам достатньо буде купити два павербанки для різних пристроїв ніж одну портативну зарядну станцію.