Google нарешті випускає застосунок Gemini для Windows після місяців доступності лише на macOS
Компанія Google випустила повноцінний нативний застосунок штучного інтелекту Gemini для ПК під управлінням Windows 10 та Windows 11. Відтепер користувачам не потрібно тримати відкритими вкладки в браузері, щоб працювати з ШІ-асистентом безпосередньо з робочого столу.
Що пропонує застосунок для ПК
Новий застосунок Gemini розробили для максимально безшовної інтеграції з робочим столом Windows 10 та Windows 11. Раніше користувачі мали постійно тримати відкриту вебверсію асистента, але нова нативна програма працює миттєво, споживає мінімум ресурсів комп'ютера, оскільки передає запити в хмару, та не перевантажує систему, пише 24 Канал.
Застосунок уже доступний для користувачів по всьому світу. Всі налаштування та історії чатів синхронізуються з вашим акаунтом Google автоматично. Фактично це той самий сервіс, що доступний через браузер, але у вигляді окремої програми.
Як встановити Gemini на свій комп'ютер
Процес інсталяції займає лише кілька хвилин і складається з трьох простих кроків:
- Перейдіть на офіційний сайт і завантажте інсталяційний файл для Windows.
- Запустіть завантажений файл і виконайте вказівки на екрані. Програма підтримує системи Windows 10 та Windows 11.
- Увійдіть у свій обліковий запис Google, щоб підтягнути збережені в хмарі налаштування та персональні дані.
Ключові можливості та гарячі клавіші
Головна перевага десктопної версії – швидкий доступ до ШІ-моделі без відриву від основної роботи. Викликати вікно Gemini можна в будь-який момент за допомогою комбінації клавіш Alt + Пробіл (у налаштуваннях можна змінити). Після цього поверх будь-якої активної програми з'явиться компактне вікно для введення запитів.
Варто зазначити, що це сполучення клавіш конфліктує з попереднім, яке Google встановила для іншого ШІ-додатка, який дозволяв швидко шукати в інтернеті, не переходячи в браузер, розпізнавати контент на екрані й ставити питання до ШІ, але не був повноцінною програмою Gemini. Він називається просто "Google", і поки що невідомо, що з ним буде.
Окрім швидкого чату, нова програма пропонує повноцінний робочий простір. Користувачі можуть делегувати завдання спеціальним агентам, таким як Gemini Spark, або шукати потрібну інформацію безпосередньо у документах Google Drive та листах Gmail.
Також програма дозволяє створювати мультимедійний контент просто з робочого столу: від персоналізованих зображень за допомогою моделі Nano Banana до генерації високоякісних відеопослідовностей.