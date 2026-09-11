Что предлагает приложение для ПК

Новое приложение Gemini разработано для максимально плавной интеграции с рабочим столом Windows 10 и Windows 11. Раньше пользователям приходилось постоянно держать открытой веб-версию помощника, но новое нативное приложение запускается мгновенно, потребляет минимум ресурсов компьютера, поскольку передает запросы в облако, и не перегружает систему, пишет 24 Канал.

Приложение уже доступно для пользователей по всему миру. Все настройки и истории чатов синхронизируются с вашей учетной записью Google автоматически. Фактически это тот же сервис, что и доступный через браузер, но в виде отдельного приложения.

Как установить Gemini на свой компьютер

Процесс установки занимает всего несколько минут и состоит из трех простых шагов:

Перейдите на официальный сайт и скачайте установочный файл для Windows.

Запустите скачанный файл и следуйте инструкциям на экране. Программа поддерживает системы Windows 10 и Windows 11.

Войдите в свою учетную запись Google, чтобы синхронизировать сохраненные в облаке настройки и личные данные.

Ключевые возможности и горячие клавиши

Главное преимущество настольной версии – быстрый доступ к ИИ-модели без отрыва от основной работы. Вызвать окно Gemini можно в любой момент с помощью комбинации клавиш Alt + Пробел (в настройках можно изменить). После этого поверх любой активной программы появится компактное окно для ввода запросов.

Стоит отметить, что эта комбинация клавиш конфликтует с предыдущей, которую Google установила для другого ИИ-приложения, позволявшего быстро искать в интернете, не переходя в браузер, распознавать контент на экране и задавать вопросы ИИ, но не было полноценным приложением Gemini. Оно называется просто "Google", и пока неизвестно, что с ним будет.

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Помимо быстрого чата, новое приложение предлагает полноценное рабочее пространство. Пользователи могут делегировать задачи специальным агентам, таким как Gemini Spark, или искать нужную информацию непосредственно в документах Google Drive и письмах Gmail.

Также приложение позволяет создавать мультимедийный контент прямо с рабочего стола: от персонализированных изображений с помощью модели Nano Banana до генерации высококачественных видеороликов.