На початку жовтня нічне небо подарує любителям астрономії цікаве видовище. Майже повний Місяць пройде поблизу двох планет Сонячної системи. Ці події можна буде спостерігати протягом двох ночей поспіль, що стане чудовою нагодою для візуальних досліджень космосу.

Як спостерігати зближення Місяця з планетами?

Протягом двох ночей поспіль, 5 та 6 жовтня, українці мають змогу побачити, як Місяць наблизиться до двох газових гігантів – Сатурна та Нептуна. Хоча в астрономії такі події називають з'єднанням, варто розуміти, що це лише видима близькість на небі з перспективи нашого погляду, а не фізичне зближення об'єктів у космосі. Вони, як і завжди, будуть розділені мільйонами кілометрів, але для людей на Землі, які спостерігають небесну площину довкола себе, виглядатимуть дуже близькими, пише 24 Канал з посиланням на Star Walk.

5 жовтня відбулася "зустріч" із Сатурном

У ніч з 5 на 6 жовтня відбулося зближення Місяця із Сатурном. Наш супутник, освітлений на 98%, пройшов поруч із планетою, що була видима як невелика, але яскрава точка, зоряна величина якої становила 0.6. Це означає, що планету можна легко знайти на небі навіть неозброєним оком

Спостерігати планету зараз можна без спеціального обладнання, хоча бінокль допоможе роздивитися об'єкти краще. Сатурн перебуває у сузір'ї Риб.

Як знайти Нептун 6 жовтня?

Уже цієї ночі, з 6 на 7 жовтня, Місяць продовжить свою подорож і пройде поблизу Нептуна. Ця подія буде складнішою для спостереження. Нептун – найвіддаленіша планета Сонячної системи, і її яскравість значно нижча (зоряна величина 7.8), тому побачити її неозброєним оком неможливо.

Щоб знайти тьмяну цятку Нептуна біля яскравого Місяця, знадобиться бінокль або телескоп. Як і у випадку із Сатурном, обидва об'єкти розташовуватимуться в сузір'ї Риб. Попри те, що Місяць буде майже повним і його світло може заважати, терплячі спостерігачі зможуть відшукати крижаного гіганта.

Щоб полегшити собі пошуки, можна скористатися спеціальними програмами, які показують розташування небесних об'єктів:

Серед таких додатків можна згадати Star Walk 2, доступний як для iOS, так і для Android. Відкривайте застосунок, надайте дозвіл до камери та геолокації та наведіть камеру на небо. Для початку роботи натисніть на піктограму компаса ліворуч, вона відкалібрує положення. Функція доповненої реальності покаже вам, де зараз кожна планета, а кнопка пошуку дозволить знайти Місяць і планети.

Sky Tonight – це аналогічний безкоштовний мобільний додаток, який використовує апаратне забезпечення вашого смартфона, щоб визначити, де ви знаходитесь, і показує положення небесних об'єктів у реальному часі на карті неба над вами.

Сервіс Time and Date має інтерактивний інструмент, який дозволяє встановити дату, яку ви хочете переглянути, показуючи час сходу і заходу кожної планети, де на небі їх можна побачити, і наскільки складно їх буде побачити.

Що далі?

Жовтень буде багатим на астрономічні події за участю Місяця. Після зустрічей із Сатурном та Нептуном наш супутник продовжить свій шлях небом і "відвідає" інші планети: