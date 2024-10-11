Велетенська магнітна буря накрила Землю й триває вже другий день

Потужний сонячний спалах досяг Землі у четвер близько шостої вечора. Вчені спочатку розіслали сповіщення про прибуття коронального викиду маси, а трохи згодом з'явилися перші повідомлення про магнітну бурю, яка триває й досі, коливаючись від рівня G2 й аж до G4.

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Величезна маса заряджених частинок, які вирвалися з Сонця 8 жовтня завдяки спалаху рівня X1.8, врізалася в Землю майже через три дні, викликавши сильні збурення в магнітному полі планети. Полярні сяйва знову побачили аж в Україні, де вони є рідкістю, пише 24 Канал.

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Очікується, що шторм пронизуватиме атмосферу протягом більшої частини дня 11 жовтня, спричиняючи можливі збої в електромережі та створюючи яскраві полярні сяйва на набагато нижчих широтах, ніж зазвичай.

Максимальний зафіксований рівень збурень досяг рівня G4, тобто сильного (максимально можливий рівень – G5). У цьому випадку, згідно з класифікацію NOAA:

Можливі масштабні проблеми з контролем напруги в енергосистемах, відключення електрики, аварії на вузлах енергетичної системи, помилкові спрацювання запобіжників.

Космічні апарати можуть переживати проблеми з заряджанням і можуть потребувати значного корегування свого положення та висоти.

Полярні сяйва при цьому опускаються аж до 45 градуса широти, що означає, що їх могли побачити аж у Криму. А зараз, коли ніч настала в США, вони можуть з'явитися в таких штатах, як Каліфорнія та Алабама. Учора сяйва бачили у штатах Вірджинія та Вашингтон. Їх також зустріли Франція, Данія, Австралія, Швейцарія, Німеччина, Італія, Угорщина, Нідерланди, Англія та Шотландія і навіть Індія.

Сюди можна додати традиційні радіоперешкоди й проблеми з навігацією, незначне зниження ефективності сонячної панелі.

Для астронавтів рекомендуються заходи з уникнення радіаційної небезпеки.

Пасажири та екіпаж літаків у високих широтах також можуть наражатися на радіаційний ризик.

Хороша новина в тому, що вже завтра вчені очікують різке падіння активності до рівня G1. Вони залишали ймовірність того, що збурення сягнуть рівня G5 вчора або сьогодні, але цього поки що не сталося. Якби це відбулося, то нинішня подія зрівнялась би з травневою, коли величезний спалах на Сонці так само вразив Землю, спричинивши сяйва аж за екватором.