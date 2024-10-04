Письменник заховав золотий скарб у 1993 році, лишивши підказку для пошуків․ Нарешті його знайшли

Пошук скарбів довжиною в 31 рік, 5 місяців і 9 днів нарешті завершився. Письменник Режіс Хаузер, який помер ще у 2009 році, заховав статуетку сови у 1993-му, а потім створив зашифровані підказки, які вказували на місце розташування дорогоцінного призу. Весь цей час шифр не могли розгадати.

Нарешті це сталося

Кілька європейських новинних агентств повідомили, що хтось нарешті зламав код і знайшов статуетку золотої сови у Франції. Вони називають це полювання за скарбом найдовшим у світі, пише Gizmodo.

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Золота сова була своєрідною рекламою книги Режиса Хаузера під назвою "Слідами Золотої Сови". Щоб мотивувати читачів до покупки, письменник сказав, що 11 головоломок у його книзі розкриють місцезнаходження скарбу. Він вважав, що станеться це відносно швидко, однак розгадку шукали понад 31 рік.

Тепер співавтор гри, художник Мішель Беккер, оголосив на Discord, що хтось знайшов сову. Наразі не зрозуміло, хто саме зміг розгадати загадку.

Ми можемо підтвердити, що Золоту Сову було відкопано вчора ввечері, одночасно із завантаженням рішення, яке було надіслано в систему онлайн-перевірки. Тому вам нема потреби проводити розкопки на місці, яке ви вважаєте схованкою,

– написав Беккер у Discord.

Хаузер був єдиним, хто знав місцезнаходження сови, тож після його смерті між спадкоємцями автора та Беккером розпочався судовий процес. Беккер отримав відповіді на загадки на початку 2020-х років і відразу ж відновив конкурс, запустивши сервер Discord для обговорення.

Призова сова важить близько 10 кілограмів. Вона виготовлена зі срібла та золота. Сова також має діаманти в голові й коштує близько 150 000 євро. Насправді той екземпляр, який було закопано в землю, є бронзовою копією. Але той, хто її знайшов, може обміняти її на справжній приз із дорогоцінних металів, який знаходиться у Беккера.

Ось який має вигляд справжня призова сова із золота, срібла й діамантів:

Перед смертю в 1996 році Хаузер наполягав, що загадки насправді не такі вже й складні, якщо люди, які над ними працюють, просто робитимуть це разом.

Якби всі шукачі об'єднали всі свої знання, сова була б знайдена за... дві години,

– казав Хаузер.

Пошуки скарбів, які раніше утримували рекорд за тривалістю, проходили у Великій Британії й отримали назву Quest: A Zetetic Treasure Hunt. Вони тривали 13 років і сім місяців, з 1992 по 2006 рік.

Ті, хто не знайшов скарб цього разу, можуть нарешті отримати відповіді на 11 загадок, які спантеличували їх всі ці роки. Очікується, що відповіді врешті-решт будуть оприлюднені.