Деталі справи

Прокурори Міністерства юстиції заявляють, що Шубарт незаконно створив генетичні гібриди, використовуючи тканини тіла, взяті з екземпляра найбільшого виду овець у світі. Ці тварини можуть важити понад 140 кілограмів, мати зріст близько 1,2 метра та роги довжиною понад 1,5 метра, йдеться в оголошенні.

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Завдяки багаторічній практиці штучного запліднення та селекційного розведення Шубарт продовжував продавати свої жахливо величезні клони мисливцям на велику дичину, а також іншим селекціонерам.

Наразі Шубарта визнано винним у скоєнні двох тяжких злочинів проти дикої природи в рамках так званого Закону Лейсі, природоохоронного закону, який забороняє торгівлю тваринами.

Його дії загрожували місцевим видам диких тварин Монтани лише тому, що він та його спільники хотіли заробити більше грошей,

– сказав у своїй заяві Тодд Кімм, помічник генерального прокурора з питань охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Міністерства юстиції.

Шубарт придбав зразки тканин овець Марко Поло у мисливців в Киргизстані в 2013 році. Працюючи щонайменше з п'ятьма іншими людьми, він відправив генетичний матеріал до лабораторії для створення клонованих ембріонів, які він використовував для імплантації вівцям на своєму ранчо.

Після кількох невдалих спроб одна з цих овець зрештою дала генетично чистого самця архара виду "Марко Поло". Шубарт назвав його "Гірський король Монтани" (Montana Mountain King, ММК). Шубарт схрещував ММК з іншими вівцями, щоб створити ще більші версії тварин. Щоб заробити більше грошей, він також продавав сперму ММК вівчарям в інших штатах.

Слідство з'ясувало, що мінімум двоє з клонованих овець, яких виростив Шубарт, померли від заразної хронічної хвороби виснаження під назвою хвороба Джона, яка може поширюватися безпосередньо між тваринами або через забруднення навколишнього середовища.

"Цей випадок ілюструє серйозну загрозу, яку становить торгівля дикими тваринами для наших рідних видів та екосистем. Дії пана Шубарта не тільки порушили численні закони, покликані захищати дику природу, а й поставили під загрозу занесення хвороб і порушення генетичної цілісності наших популяцій диких овець", – сказав у заяві Едвард Грейс, помічник директора Управління з правоохоронних питань Служби рибних ресурсів та дикої природи США.

Шубарт визнає себе винним

Спочатку обвинуваченому загрожувало до п'яти років ув'язнення і 250 000 доларів штрафу. Однак він визнав свою провину, тож термін значно зменшився. Крім того, суддя ще більше пом'якшив вирок, враховуючи похилий вік і відсутність судимостей. У результаті Артур Шубарт проведе за ґратами пів року й сплатить 24 000 доларів штрафу.

Мені доведеться працювати все життя, щоб виправити все, що я зробив,

– сказав Шубарт судді перед винесенням вироку.

Чи будуть пред'явлені звинувачення тим, хто купив клони овець Шубарта, поки неясно. Представник Мін'юсту відмовився коментувати це питання.

ММК тепер утримується Службою рибних ресурсів і диких тварин, поки його не передадуть до зоопарку.