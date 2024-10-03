Детали дела

Прокуроры Министерства юстиции заявляют, что Шубарт незаконно создал генетические гибриды, используя ткани тела, взятые из экземпляра самого большого вида овец в мире. Эти животные могут весить более 140 килограммов, иметь рост около 1,2 метра и рога длиной более 1,5 метра, говорится в объявлении.

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Благодаря многолетней практике искусственного оплодотворения и селекционного разведения Шубарт продолжал продавать свои ужасно огромные клоны охотникам на крупную дичь, а также другим селекционерам.

Сейчас Шубарт признан виновным в совершении двух тяжких преступлений против дикой природы в рамках так называемого Закона Лейси, природоохранного закона, который запрещает торговлю животными.

Его действия угрожали местным видам диких животных Монтаны только потому, что он и его сообщники хотели заработать больше денег,

– сказал в своем заявлении Тодд Кимм, помощник генерального прокурора по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов Министерства юстиции.

Шубарт приобрел образцы тканей овец Марко Поло у охотников в Кыргызстане в 2013 году. Работая по меньшей мере с пятью другими людьми, он отправил генетический материал в лабораторию для создания клонированных эмбрионов, которые он использовал для имплантации овцам на своем ранчо.

После нескольких неудачных попыток одна из этих овец в конце концов дала генетически чистого самца архара вида "Марко Поло". Шубарт назвал его "Горный король Монтаны" (Montana Mountain King, ММК). Шубарт скрещивал ММК с другими овцами, чтобы создать еще большие версии животных. Чтобы заработать больше денег, он также продавал сперму ММК овцеводам в других штатах.

Следствие выяснило, что минимум двое из клонированных овец, которых вырастил Шубарт, умерли от заразной хронической болезни истощения под названием болезнь Джона, которая может распространяться непосредственно между животными или через загрязнение окружающей среды.

"Этот случай иллюстрирует серьезную угрозу, которую представляет торговля дикими животными для наших родных видов и экосистем. Действия господина Шубарта не только нарушили многочисленные законы, призванные защищать дикую природу, но и поставили под угрозу занесения болезней и нарушения генетической целостности наших популяций диких овец", – сказал в заявлении Эдвард Грейс, помощник директора Управления по правоохранительным вопросам Службы рыбных ресурсов и дикой природы США.

Шубарт признает себя виновным

Сначала обвиняемому грозило до пяти лет заключения и 250 000 долларов штрафа. Однако он признал свою вину, поэтому срок значительно уменьшился. Кроме того, судья еще больше смягчил приговор, учитывая преклонный возраст и отсутствие судимостей. В результате Артур Шубарт проведет за решеткой полгода и заплатит 24 000 долларов штрафа.

Мне придется работать всю жизнь, чтобы исправить все, что я сделал,

– сказал Шубарт судье перед вынесением приговора.

Будут ли предъявлены обвинения тем, кто купил клоны овец Шубарта, пока неясно. Представитель Минюста отказался комментировать этот вопрос.

ММК теперь содержится Службой рыбных ресурсов и диких животных, пока его не передадут в зоопарк.