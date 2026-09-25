Учені вперше запустили супутник, який супроводжуватиме астероїд Апофіс у 2029 році

Інженери вперше запустили бортовий комп'ютер і ключові системи космічного апарата Ramses. Ця місія Європейського космічного агентства та JAXA вирушить до 375-метрового астероїда Апофіс, який у 2029 році наблизиться до Землі на відстань 32 000 кілометрів.

Перше увімкнення та випробування систем

Як повідомляє видання 20minutos.es з посиланням на Європейське космічне агентство (ESA), фахівці успішно активували центральний модуль корабля на майданчику OHB Italia у Мілані. Раніше всі компоненти перевіряли окремо, однак тепер фахівці вперше випробували їхнє спільне функціонування та надіслали команди з бортового комп'ютера до різних підсистем.

У межах цього запуску інженери перевірили роботу блоку збереження даних місії, системи розподілу електроенергії та пристроїв, які перетворюють сигнали від наукових інструментів на цифрову інформацію для обробки комп'ютером.

Паралельне збирання та суворі випробування

Щоб прискорити створення апарата, складання виконують одразу в двох країнах. Поки в Італії створюють центральний блок, фахівці ArianeGroup у Німеччині готують рушійний модуль, де встановлюють паливні баки, датчики, приводи та кабельні системи. Увесь комплекс об'єднають на майданчику випробувального центру ESA у Нідерландах.

Після повного монтажу зонд пройде серію жорстких перевірок. Зокрема, Ramses помістять у вакуумну камеру на термін до 3 тижнів для імітації суворих умов відкритого космосу, а також проведуть прискорену симуляцію всієї місії від моменту старту до завершення роботи.

Графік польоту та цілі місії

Згідно з планом, зонд разом із двома супутниками CubeSat виведуть у космос навесні 2028 року за допомогою японської ракети-носія H3. Апарат має дістатися до астероїда Апофіс ще до того, як той 13 квітня 2029 року підійде до нашої планети.

Науковці вважають це безпечне зближення унікальною нагодою вивчити космічне тіло та перевірити технології планетарного захисту на випадок потенційної загрози у майбутньому.