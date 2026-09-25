Первое включение и испытания систем

Как сообщает издание 20minutos.es со ссылкой на Европейское космическое агентство (ESA), специалисты успешно активировали центральный модуль корабля на площадке OHB Italia в Милане. Ранее все компоненты проверялись по отдельности, однако теперь специалисты впервые испытали их совместную работу и отправили команды с бортового компьютера в различные подсистемы.

В рамках этого запуска инженеры проверили работу блока хранения данных миссии, системы распределения электроэнергии и устройств, преобразующих сигналы от научных приборов в цифровую информацию для обработки компьютером.

Параллельная сборка и строгие испытания

Чтобы ускорить создание аппарата, сборку проводят сразу в двух странах. Пока в Италии создают центральный блок, специалисты ArianeGroup в Германии готовят двигательный модуль, где устанавливают топливные баки, датчики, приводы и кабельные системы. Весь комплекс будет собран на площадке испытательного центра ESA в Нидерландах.

После полного монтажа зонд пройдет серию строгих испытаний. В частности, "Ramses" поместят в вакуумную камеру на срок до 3 недель для имитации суровых условий открытого космоса, а также проведут ускоренную симуляцию всей миссии с момента старта до завершения работы.

График полета и цели миссии

Согласно плану, зонд вместе с двумя спутниками CubeSat выведут в космос весной 2028 года с помощью японской ракеты-носителя H3. Аппарат должен добраться до астероида Апофис еще до того, как он 13 апреля 2029 года приблизится к нашей планете.

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Ученые считают это безопасное сближение уникальной возможностью изучить космическое тело и проверить технологии планетарной защиты на случай потенциальной угрозы в будущем.