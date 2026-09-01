Dyson представила зубну щітку приблизно за 560 доларів, яка показує, що відбувається у роті

Dyson, відома пилососами та побутовою технікою, взялася за догляд за зубами. Її новий пристрій поєднує камеру, штучний інтелект і систему очищення, але коштує майже як дорогий смартфон.

Британська компанія Dyson представила незвичайну електричну зубну щітку, яка перетворює звичайне чищення зубів на високотехнологічний процес. Пристрій отримав вбудовану камеру, систему подачі рідини та функції, що дозволяють користувачеві буквально зазирнути собі до рота під час процедури. Про це пише The Guardian.

Що вміє зубна щітка Dyson?

Новинку презентував засновник і головний інженер компанії Джеймс Дайсон під час заходу в Парижі 1 вересня 2026 року. Вартість пристрою становить приблизно 567 доларів. За ці гроші покупець отримує не просто електричну щітку, а цілу систему для догляду за ротовою порожниною.

Компанія називає свою розробку "повною стоматологічною системою". Вона повинна не лише очищати поверхню зубів, а й допомагати видаляти наліт у важкодоступних місцях, очищати зону вздовж ясен і працювати з проміжками між зубами.

На створення пристрою Dyson витратила шість років. Над розробкою працював 661 інженер.

Однією з найбільш незвичайних функцій стала камера з макрооб'єктивом на 100 тисяч пікселів. За словами компанії, вона працює як високоякісний ендоскоп і дозволяє користувачеві побачити те, що зазвичай бачить стоматолог під час огляду. Зображення передається в реальному часі до застосунку MyDyson. Користувач може дивитися процес чищення зубів наживо та отримувати оцінку власної техніки.

Камера шукає ділянки, які легко пропустити

Однією з головних проблем під час чищення зубів, за словами Джеймса Дайсона, залишаються проміжки між зубами.

Використання зубної нитки він назвав "незручним і трудомістким заняттям", яким багато людей нехтують, навіть усвідомлюючи його важливість.

Наші дослідження показали, що люди постійно пропускають ділянки, де утворюється зубний наліт: проміжки між зубами, – заявив Джеймс Дайсон.

Саме для роботи з такими зонами Dyson поєднала камеру та систему подачі рідини.

Коли камера виявляє проміжок між зубами, спеціальний механізм на корпусі щітки випускає спрямований струмінь рідини для полоскання рота. За задумом розробників, він допомагає видаляти зубний наліт під час самого чищення.

Водночас головка щітки очищає ділянку вздовж лінії ясен і допомагає прибирати поверхневі плями на зубах. Dyson стверджує, що її пристрій може видаляти до 72% більше зубного нальоту, ніж провідні електричні зубні щітки, представлені на ринку.

Шість років досліджень і спеціальний штучний наліт

Розробка нової категорії пристроїв стала для Dyson тривалим проєктом. Компанія, яка здобула популярність завдяки безмішковим пилососам і вентиляторам без лопатей, перед запуском зубної щітки роками досліджувала догляд за ротовою порожниною.

За словами Джеймса Дайсона, інженери та науковці компанії витратили значно більше десяти років на вивчення того, як люди доглядають за зубами та як у ротовій порожнині накопичуються небажані відкладення.

Для точного тестування ефективності очищення компанія навіть створила так званий "proxy plaque" – спеціальний аналог зубного нальоту, який дозволяв перевіряти, наскільки добре різні технології видаляють відкладення. За словами Дайсона, звичайний рух зубної щітки рукою вгору та вниз залишається знайомим для більшості людей, однак новий пристрій пропонує інший підхід.

"Поєднуючи камеру, машинне навчання, точну гідродинаміку, передові технології чищення, підключення та Wi-Fi, ми створили абсолютно новий спосіб підтримувати здоров'я ротової порожнини", – заявив засновник Dyson.

Чому Dyson випустила власну пасту та ополіскувач

Високотехнологічна щітка – лише частина системи, яку створила компанія. Dyson також представила зубну пасту та рідину для полоскання рота. Кожен із цих продуктів коштує приблизно 11,50 долара.

Особливість зубної пасти полягає в тому, що вона не утворює піни. Це зроблено не випадково. Звичайна піна могла б закривати огляд вбудованій камері та заважати системі передавати чітке зображення з ротової порожнини.

Таким чином, паста та ополіскувач стали частиною єдиної екосистеми, розрахованої на роботу разом із зубною щіткою. Ще однією особливістю пристрою став резервуар для рідини, який Dyson описує як "антигравітаційний". Він дозволяє системі подавати ополіскувач невеликими спрямованими струменями під час використання щітки.

Чи справді для здорових зубів потрібна щітка приблизно за 567 доларів?

Dyson виходить на ринок, де вже працює велика кількість виробників високотехнологічних електричних зубних щіток. Сучасні моделі давно навчилися підключатися до смартфонів, аналізувати техніку чищення, контролювати час процедури та пропонувати різні режими догляду за зубами.

Наприклад, Philips Sonicare DiamondClean, згадана серед конкурентів Dyson, може коштувати до приблизно 810 доларів.

Втім, представники стоматологічної спільноти нагадують, що висока ціна пристрою сама по собі не гарантує здоров'я зубів. Голова Британської стоматологічної асоціації Едді Крауч застеріг споживачів від думки, що дорогі технологічні новинки можуть замінити базовий догляд за ротовою порожниною.

"Пацієнти не повинні думати, що найновіші гаджети вирішать усі їхні проблеми зі здоров'ям ротової порожнини. Великі бренди та високі ціни не можуть замінити правильну регулярну процедуру догляду", – заявив Едді Крауч.

Британська стоматологічна асоціація також нагадує, що для підтримання здоров'я зубів не обов'язково купувати дорогі пристрої. Значно важливіше дотримуватися рекомендацій стоматолога та чистити зуби двічі на день.

Новинка Dyson демонструє, наскільки далеко зайшла технологізація навіть найзвичайніших побутових процедур. Камери, машинне навчання, Wi-Fi та системи точного подавання рідини поступово з'являються там, де раніше достатньо було ручки та щетини.

Втім, головне питання для потенційних покупців залишається відкритим: чи зможуть можливість побачити власні зуби в режимі реального часу та додаткові технології виправдати ціну приблизно в 567 доларів.