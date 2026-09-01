Британская компания Dyson представила необычную электрическую зубную щетку, которая превращает обычную чистку зубов в высокотехнологичный процесс. Устройство оснащено встроенной камерой, системой подачи жидкости и функциями, позволяющими пользователю буквально заглянуть себе в рот во время процедуры. Об этом пишет The Guardian.

Что способна делать зубная щетка Dyson?

Новинку представил основатель и главный инженер компании Джеймс Дайсон во время мероприятия в Париже 1 сентября 2026 года. Стоимость устройства составляет примерно 567 долларов. За эти деньги покупатель получает не просто электрическую щетку, а целую систему для ухода за полостью рта.

Компания называет свою разработку "полной стоматологической системой". Она должна не только очищать поверхность зубов, но и помогать удалять налет в труднодоступных местах, очищать зону вдоль десен и работать с промежутками между зубами.

На создание устройства Dyson потратила шесть лет. Над разработкой работал 661 инженер.

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Одной из самых необычных функций стала камера с макрообъективом на 100 тысяч пикселей. По словам компании, она работает как высококачественный эндоскоп и позволяет пользователю увидеть то, что обычно видит стоматолог во время осмотра. Изображение передается в режиме реального времени в приложение MyDyson. Пользователь может наблюдать за процессом чистки зубов в прямом эфире и получать оценку своей техники.

Камера выявляет участки, которые легко пропустить

Одной из главных проблем при чистке зубов, по словам Джеймса Дайсона, остаются промежутки между зубами.

Использование зубной нити он назвал "неудобным и трудоемким занятием", которым многие люди пренебрегают, даже осознавая его важность.

"Наши исследования показали, что люди постоянно пропускают участки, где образуется зубной налет: промежутки между зубами", – заявил Джеймс Дайсон.

Именно для работы с такими зонами компания Dyson объединила камеру и систему подачи жидкости.

Когда камера обнаруживает промежуток между зубами, специальный механизм на корпусе щетки выпускает направленную струю жидкости для полоскания рта. По замыслу разработчиков, она помогает удалять зубной налет во время самой чистки.

В то же время головка щетки очищает участок вдоль линии десен и помогает удалять поверхностные пятна на зубах. Dyson утверждает, что ее устройство может удалять до 72% больше зубного налета, чем ведущие электрические зубные щетки, представленные на рынке.

Шесть лет исследований и специальный искусственный налет

Разработка новой категории устройств стала для Dyson долгосрочным проектом. Компания, которая приобрела популярность благодаря бесмешковым пылесосам и вентиляторам без лопастей, перед запуском зубной щетки годами изучала вопросы ухода за полостью рта.

По словам Джеймса Дайсона, инженеры и ученые компании потратили значительно больше десяти лет на изучение того, как люди ухаживают за зубами и как в полости рта накапливаются нежелательные отложения.

Для точного тестирования эффективности очистки компания даже создала так называемый "proxy plaque" – специальный аналог зубного налета, который позволял проверять, насколько хорошо различные технологии удаляют отложения. По словам Дайсона, привычное движение зубной щеткой рукой вверх и вниз остается знакомым для большинства людей, однако новое устройство предлагает иной подход.

"Объединив камеру, машинное обучение, точную гидродинамику, передовые технологии чистки, подключение и Wi-Fi, мы создали совершенно новый способ поддержания здоровья полости рта", – заявил основатель Dyson.

Почему Dyson выпустила собственную зубную пасту и ополаскиватель

Высокотехнологичная щетка – лишь часть системы, созданной компанией. Dyson также представила зубную пасту и жидкость для полоскания рта. Каждый из этих продуктов стоит примерно 11,50 доллара.

Особенность зубной пасты заключается в том, что она не образует пены. Это сделано не случайно. Обычная пена могла бы закрывать обзор встроенной камере и мешать системе передавать четкое изображение из полости рта.

Таким образом, паста и ополаскиватель стали частью единой экосистемы, рассчитанной на работу вместе с зубной щеткой. Еще одной особенностью устройства стал резервуар для жидкости, который Dyson описывает как "антигравитационный". Он позволяет системе подавать ополаскиватель небольшими направленными струями во время использования щетки.

Действительно ли для здоровых зубов нужна щетка стоимостью примерно 567 долларов?

Dyson выходит на рынок, где уже работает большое количество производителей высокотехнологичных электрических зубных щеток. Современные модели давно научились подключаться к смартфонам, анализировать технику чистки, контролировать время процедуры и предлагать различные режимы ухода за зубами.

Например, Philips Sonicare DiamondClean, упомянутая среди конкурентов Dyson, может стоить до примерно 810 долларов.

Впрочем, представители стоматологического сообщества напоминают, что высокая цена устройства сама по себе не гарантирует здоровья зубов. Председатель Британской стоматологической ассоциации Эдди Крауч предостерег потребителей от мысли, что дорогие технологические новинки могут заменить базовый уход за полостью рта.

"Пациенты не должны думать, что новейшие гаджеты решат все их проблемы со здоровьем полости рта. Большие бренды и высокие цены не могут заменить правильный регулярный уход", – заявил Эдди Крауч.

Британская стоматологическая ассоциация также напоминает, что для поддержания здоровья зубов не обязательно покупать дорогие устройства. Гораздо важнее следовать рекомендациям стоматолога и чистить зубы два раза в день.

Новинка от Dyson демонстрирует, насколько далеко зашла технологизация даже самых обычных бытовых процедур. Камеры, машинное обучение, Wi-Fi и системы точной подачи жидкости постепенно появляются там, где раньше достаточно было ручки и щетинок.

Впрочем, главный вопрос для потенциальных покупателей остается открытым: смогут ли возможность увидеть собственные зубы в режиме реального времени и дополнительные технологии оправдать цену примерно в 567 долларов.