Американське космічне агентство готує значні зміни у своїй стратегії щодо забезпечення комунікацій на Марсі. Замість розробки та запуску власних супутників-ретрансляторів, агентство тепер планує купувати послуги зв'язку у приватних компаній. Цей крок може не лише змінити підхід до дослідження Червоної планети, але й розпочати нове змагання між гігантами космічної індустрії.

Навіщо NASA потрібна допомога приватного сектору?

Протягом десятиліть NASA покладалося на власні космічні апарати для передачі даних з Марса на Землю. Орбітальні апарати, такі як Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) та MAVEN, збирають інформацію з марсоходів і посадкових модулів, а потім відправляють її через Deep Space Network. Однак ці супутники не були розраховані на вічну роботу. Вони старіють, і хоча їхню працездатність намагаються підтримувати щонайменше до початку 2030-х років, з часом вони неминуче вийдуть з ладу через знос обладнання або бюджетні обмеження, пише 24 Канал з посиланням на SpaceNews.

Враховуючи ці ризики, а також майбутні амбітні плани, що включають доставку зразків ґрунту з Марса та пілотовані місії, NASA дійшло висновку, що наявна інфраструктура потребує оновлення та розширення. Але замість того щоб знову самостійно володіти й керувати апаратами, агентство вирішило перейти на модель закупівлі комунікацій як послуги, подібно до того, як воно вже робить із доставкою вантажів та астронавтів на МКС.

Такий підхід в інших місіях раніше стимулював справжню гонку між провідними аерокосмічними компаніями. NASA вже профінансувало 12 коротких досліджень комерційних послуг, залучивши до них SpaceX, Lockheed Martin та Blue Origin. Наприклад, очікується, що SpaceX запропонує рішення на основі своєї глобальної супутникової мережі Starlink, адаптувавши її для марсіанських умов.

Зазначимо, що ще у 2024 році ми чули про плани розгорнути мережу Starlink на Марсі для забезпечення зв'язку майбутніх колоністів, а перші натяки на це взагалі сягають 2020 року.

Найбільш конкретну пропозицію наразі представила компанія Blue Origin, яка належить Джеффу Безосу. Вона розробила концепцію Mars Telecommunications Orbiter (MTO) – телекомунікаційного орбітального апарата, побудованого на модульній платформі Blue Ring. MTO розглядається як високопродуктивний космічний апарат, здатний забезпечити безперервний та високошвидкісний зв'язок між Землею та Марсом. Він зможе одночасно підтримувати кілька каналів зв'язку та розгортати додаткові малі супутники на низькій орбіті Марса для підтримки старих апаратів. Завдяки гібридній рушійній установці, що поєднує електричні та хімічні двигуни, MTO матиме високу маневреність та зможе доставити на орбіту Марса понад 1000 кілограмів корисного навантаження. Blue Origin заявляє, що готова запустити свій апарат вже у 2028 році, щоб підтримати місії NASA.

Свої концепції розробляє і Rocket Lab, але якоїсь конкретики поки що немає.

NASA вже отримало фінансування у розмірі 700 мільйонів доларів на створення комунікаційного супутника. Цей перехід має на меті створити ринок послуг, де NASA буде одним із багатьох клієнтів, а не єдиним власником інфраструктури, що в довгостроковій перспективі зробить освоєння космосу більш стійким та економічно ефективним.