Технопрорив України реальний за умови інвестицій в освіту й співпраці держави й бізнесу, – Тронь

Вихід на передовий рівень у технологіях – це тривалий процес, який насамперед потребує спільних зусиль з підготовки кадрових ресурсів.

Поки що потужні українські IT-спеціалісти працюють на експорт. Про це розповів підприємець та інвестор Сергій Тронь в інтерв'ю для інформаційного агентства "Українські новини".

"Усе починається з освіти. Наших спеціалістів вчать за кордоном, потім "хантять", наш потужний ресурс працює на експорт. Світовий досвід демонструє, що якщо країна не стимулює технологічні зміни в економіці, не зацікавлена в освіті й підготовці потужних кадрів, "проїдає" природні ресурси та експлуатує застарілі галузі, вона швидко перетворюється на аутсайдера і не може конкурувати з іншими", – підкреслив Сергій Тронь.

Підприємець навів приклад взаємодії "країна – інституція – спеціалісти", який склався у Стенфордському університеті (США). Стенфорд живе коштом донорів – як правило, колишніх випускників вишу. Вони формуються в потужне ком'юніті, завдяки якому Стенфорд отримує достатнє фінансування, проводить дослідження, доводить гіпотези.

Як наслідок, виш отримав ореол якості, статусності та світової "ваги".

"Зі свого боку я завжди підтримував молодіжні ініціативи. Спочатку це був спорт – адже, як може готувати країна чемпіонів, коли талановита молодь навіть не має нормальних умов для тренувань. Я на своєму рівні намагаюся створювати ці умови: відремонтував декілька спортивних залів, відреставрував базу олімпійської підготовки з боксу. До речі, зараз спортсмени, які тренуються на цій базі, представляють Україну на олімпійських іграх в Токіо", – розповів Сергій Тронь.

Наразі бізнесмен почав працювати над проєктом із підтримки талановитої молоді в ІТ-секторі, старт якого очікується за кілька місяців.