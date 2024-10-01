У Тель-Авіві стрілянина: відомо про загиблих і поранених

У Тель-Авіві в Ізраїлі ввечері 1 жовтня сталася стрілянина. Через інцидент у місті є загиблі і постраждалі.

Про це пише видання The Times of Israel. Наразі на місці події працюють медики та правоохоронці.

Цікаво "Стріли півночі": для чого Ізраїль вторгся в Ліван, що буде далі та який план у Нетаньяху

Що відомо про стрілянину в Тель-Авіві

Ізраїльські журналісти повідомили, що стрілянина сталася у Яффі, що на півдні Тель-Авіва. Туди після повідомлень про постріли оперативно прибули поліцейські та швидкі.

Інцидент, за попередніми даними, трапився на вулиці Єрусалимській у місті. Поліція каже, що стрілянина в Яффі є ймовірним терактом. Медики кажуть, що внаслідок нападу є кілька постраждалих.

Служба швидкої допомоги Magen David Adom повідомляє, що надає допомогу кільком людям, які травмувалися через стрілянину в Яффі. Деякі з громадян – непритомні.



Стрілянина у Тель-Авіві 1 жовтня / Фото MDA

Станом на 19:35, за попередніми повідомленнями ізраїльських ЗМІ, відомо про щонайменше 10 поранених, у тому числі двоє у важкому стані. У нападі брали участь щонайменше двоє озброєних осіб.

Ізраїльський журналіст Емануель Фабіан опублікував фото з камер спостереження, на яких зображені ймовірні особи, що могли здійснити стрілянину в Тель-Авіві. На кадрах видно, як терористи виходять із трамвая, а також як один нападник відкриває вогонь по тілу чоловіка на землі.

Фото можливих нападників у Тель-Авіві / Фото з акаунта Емануель Фабіана у соцмережі Х

Журналіст також писав, що один з нападників, швидше за все, був ліквідований. Іншому наразі вдалося втекти від правоохоронців.