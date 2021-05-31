Поки вони спали: на Тернопільщині 22-річний син порізав батьків

У селі Білокриниця, що на Тернопільщині, 22-річний син завдав ножових ударів батькам. Підозрюваного затримали. Жінка та чоловік у лікарні.
Трагедія сталась орієнтовно о 2 годині ночі 29 травня у приватному будинку.
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Син ножами поранив батьків
22-річний син посеред ночі зайшов у спальню батьків, поки ті спали й почав завдавати їм ударів ножами. У поліцію повідомили односельці потерпілих.
На місце виїхала слідчо-оперативна група. Коли приїхали правоохоронці, то 53-річного чоловіка та 50-річну жінку забирала швидка допомога. На той момент стан потерпілих був украй важкий.
Поліцейські затримали зловмисника на місці злочину. Крім того, вилучили і знаряддя злочину – два кухонні ножі.Зверніть увагу! Зловмиснику оголосили про підозру за замах на вбивство 2 осіб. У поліції вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу. За скоєне підозрюваному може загрожувати довічне позбавлення волі.