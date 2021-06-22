Вдарив праскою та задушив: на Тернопільщині чоловік по-звірячому вбив дружину

У місці Теребовля, що на Тернопільщині, у ніч проти 19 червня сталося моторошне вбивство. Чоловік задушив свою молоду дружину, а потім наклав на себе руки.

Правоохоронці отримали повідомлення про жахливий інцидент зранку 19 червня. До поліцейських звернулася сестра Романа Шманька.

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Жінка заявила, що в будинку її брата виявила вбитою його 28-річну дружину. Коли правоохоронці прибули на місце інциденту, то у дворі будинку знайшли й тіло чоловіка. Він підірвався на вибуховому пристрої.

За словами знайомих, чоловік вдарив дружину праскою по голові, а потім задушив проводом від неї. Згодом 39-річний Роман вирішив накласти на себе руки й підірвався на вибухівці.

У подружжя залишилася маленька дитина

Відомо, що загибла 28-річна Ганна Яненко була медсестрою та працювала у Німеччині. Її чоловік офіційно ніде не працював.

Сестра Романа розповіла, що незадовго до своєї смерті він попросив сестру прийти й забрати їхню 3-річну дочку Аллу.

Що могло стати причиною вбивства

Знайома сім'ї у коментарі "Обозреватель" заявила, що подружжя вже було в процесі розлучення, і Аня нібито збиралася забрати дочку в Німеччину. Чоловік був проти такого рішення та навіть підіймав на неї руку.

Вона з'являлася з синцями. Навіть у Німеччині, коли він туди до неї приїжджав, він і там її бив. Тому вона і вирішила з ним розлучитися,

– припустила знайома.

Однак є й інша версія подій. Друг Романа заявив, що в Німеччині Роман нібито застав Анну з іншим чоловіком.

"Вона була в машині з ним. Той ледве вижив після цього. Роман змушений був виїхати з Німеччини після цього. Насправді він був не проти того, щоб дочка жила в Німеччині", – сказав приятель Романа.

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Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею 115 про умисне вбивство, триває досудове розслідування.

З жінкою попрощалися напередодні

Аню поховали в рідному місті 20 червня на Трійцю, в день народження її єдиної дочки. Її могила розташована неподалік від могил мами й бабусі.