На Тернопільщині ухилянт відмовився від мобілізації через страх: чи вплинуло це на рішення суду

В Україні триває воєнний стан, а разом із ним загальна мобілізація. Мешканець Тернопільщини спробував ухилитися від призову, але за це на нього очікувало покарання.

Відомо, що мешканець Бучанського району Тернопільської області намагався уникнути мобілізації, аргументуючи це страхом. Рішення суду таки позбавило його від служби, але на нього тепер очікує тюремний термін.

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Відправили за ґрати

Тернопільський апеляційний суд ухвалив рішення про ув'язнення ухилянта на 3 роки. Звернімо увагу, що суд першої інстанції був поблажливішим, а його покарання було 1 рік і 6 місяців випробувального терміну. Втім, з цим рішенням не погодилися ані сторона захисту, ані обвинувачення.

Що відомо про справу ухилянта

Як з'ясувалося, чоловік у червні 2022 року пройшов військово-лікарську комісію. За її результатами, мешканця Тернопільщини визнали придатним до військової служби.

Тож він отримав бойову повістку та мав прибути 24 серпня 2022 року до військкомату. Втім, цього він не зробив. Тому справу скерували до суду, де ухилянта спочатку засудили до випробувального терміну на 18 місяців.

Його адвокат прохав скоротити випробувальний термін до 1 року. За словами захисника, чоловік на початку повномасштабного вторгнення добровільно подався до військкомату. Його по повістці відправили до Житомира, але підзахисного там вважали непридатним у тому роді військ, у який його скерували.

Чоловік пізніше знову пройшов ВЛК і отримав чергову повістку. Але вирішив не прийти до військкомату, бо побачив підготовку військових і це його злякало. Тож, адвокат прохав врахувати, що обвинувачений щиро покаявся у скоєному, має дружину та виховує малолітню донечку. І що про нього добре відгукуються як вдома, так і на роботі.

Прокурор вимагав жорстокішого покарання

Власне, апеляцію на рішення суду першої інстанції подав також прокурор. Він підкреслював, що в умовах повномасштабної війни ухилення від мобілізації підриває обороноздатність України. І що через це незалежність держави під загрозою.

Сторона обвинувачення також наголосила, що подібний вчинок громадянина "дезорганізує діяльність державних органів, які здійснюють комплектування ЗСУ". Тож, він прохав запроторити ухилянта за ґрати не на 18 місяців, а на 3 роки.

Колегія суддів підтримала прокурора. Рішення першої інстанції скасували та ухвалили 6 червня 2023 року нове. У ньому фігуранта справи засудили до 3 років за ґратами.

В ухвалі згадується попереднє рішення суду. Пишуть, що воно сповна не врахувало "тяжкість скоєного кримінального правопорушення, оскільки відмова від захисту Батьківщини свідчить про підвищену громадську небезпеку скоєного злочину". Що це може стати причиною підриву військової дисципліни, розладу дій, спрямованих на оборону суверенітету держави. І що все це в умовах повномасштабного вторгнення неприпустимо.