На Тернопільщині жінка відроджує прадавнє заняття українців: захопливі фото виробів

Майстриня з Тернопільщини захопилася прадавнім заняттям українців – соломоплетінням. Ірина Валецька виготовляє брилі – так називають традиційний український убір із соломи.

Майстриня Ірина Валецька запевнила, що нічого не придумувала, а лиш згадала про давнє ремесло пращурів. Подібні ековироби мають попит, адже жінка вже навіть виготовляє капелюхи на замовлення.

До теми Панама, кепка, косинка і солом’яний капелюх: як знаменитості носять трендові головні убори літа

Посіяла жито – сплела капелюх

За словами майстрині самоплетіння, зробити екокапелюх можна за допомогою звичайного города під вікнами. Пані Ірина готувала ґрунт під квіти і не задумувалась, що можна використати жито для справжнього ековиробу.

Я випадково посіяла його на городі. Жито потрібно було скосити, щоб воно перейшло в мульчу. Я пропустила момент, і воно моментально виросло до двохметрового зросту,

– згадала Ірина Валецька.



Капелюх роблять, використовуючи звичайний город / Фото з фейсбук-сторінки Ірини Валецької

Як виготовити екоубір

На думку фахівчині, перед тим, як плести капелюх потрібно правильно посортувати і вирізати матеріал. Далі солому варто намочити. А вже пізніше з готового матеріалу плететься косичка – основа капелюха.

"Косичка плететься не з 3 соломинок, а із 4. От так як дітям плетуть із 3 косичок, а тут із 4. Це все переплітається і з'являється плоска косичка", – розповідає майстриня.



Виготовити капелюх неважко / Фото з фейсбук-сторінки Ірини Валецької

Які переваги від капелюха

У подібних екокапелюхів є чимало переваг:

вбирання вологи з повітря;

екологічність;

захист від сонячного удару;

якісне провітрення;

довговічність: понад 20 років;

модний аксесуар не лише на пляжі.

Цікаво Український дизайнер створює капелюхи для світових зірок: захопливе відео

Як виготовляють капелюхи із соломи: дивіться сюжет 24 каналу