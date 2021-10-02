Тіпічний русскій мір: Російський спецназ зґвалтував солдата шваброю
Джерело:"Тіпічний русскій мір" на 24 каналі
На Далекому Сході затримали 2 спецназівців за тортури та сексуальне насилля. Один з офіцерів зґвалтував солдата шваброю, на яку він одягнув презерватив.
Про інші події, які відбулися у Росії станом на 2 жовтня – дізнайтесь у програмі.
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Погрози розстрілу школи
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З військової частини на Уралі втік 20-річний солдат-строковик зі зброєю. Із собою хлопець узяв автомат АКС-74У (автомат Калашникова) та штик-ніж. Після пошуків солдата виявили мертвим через нібито ураження електричним током.
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Обіцяний газ перед виборами у Держдуму
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У селі Кабакова місцева влада урочисто відкрила альтанку з голими стінами, 1 кріслом і столом. Місцеві чиновники зазначили, що зведення альтанки обійшлося в понад 160 тисяч рублів.
Святкове відкриття туалету
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Повний випуск програми "Тіпічний русскій мір" за 2 жовтня: дивіться відео