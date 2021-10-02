Тіпічний русскій мір: Російський спецназ зґвалтував солдата шваброю

На Далекому Сході затримали 2 спецназівців за тортури та сексуальне насилля. Один з офіцерів зґвалтував солдата шваброю, на яку він одягнув презерватив.

Про інші події, які відбулися у Росії станом на 2 жовтня – дізнайтесь у програмі.

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Погрози розстрілу школи

У Криму затримали підлітка, який погрожував розстріляти школу у Вологді. У соцмережах поширилось відео, де він розповідає про погрози на атаку школи. 15-річний хлопець запенив, що він не серйозно ставився до заявленого.

Шкільні Бонні та Клайд

В Омську школярка з 13-річним другом планували підірвати школу. Дівчина готувала план понад 3 місяці, проте випробування власноруч створеної бомби були невдалими. На ученицю відкрили кримінальну справу з підготовки масового вбивства.

Утеча солдата-строковика з автоматом

З військової частини на Уралі втік 20-річний солдат-строковик зі зброєю. Із собою хлопець узяв автомат АКС-74У (автомат Калашникова) та штик-ніж. Після пошуків солдата виявили мертвим через нібито ураження електричним током.

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Побиття за огляд пацієнтки

У Нижньовартовську чоловік побив лікаря за те, що він провів огляд його дружини, яка прийшла в хіджабі. Лікар дивився руки, ноги, а також живіт жінки. Після цього в кабінет увірвався чоловік пацієнтки.

Обіцяний газ перед виборами у Держдуму

В Ульяновській області мешканцям села обіцяли провести газ перед парламентськими виборами. Після того, як люди відкрили кредити, поставили батареї та розібрали старі печі, з'ясувалось, що газу у селі не буде до 2025 року.

Правила майданчика, якого не існує

У Краснодарі за ініціативою депутатів установили інформаційний стенд із правилами поведінки та заборонами дитячого майданчику. Проте ніякого майданчика немає, а лише гаражі, припарковані машини та 1 гойдалка.

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Альтанка з голими стінами

У селі Кабакова місцева влада урочисто відкрила альтанку з голими стінами, 1 кріслом і столом. Місцеві чиновники зазначили, що зведення альтанки обійшлося в понад 160 тисяч рублів.

Святкове відкриття туалету

В Ангарську зі стрічками та кульками встановили вуличний туалет для водіїв маршруток. Чиновники зазначили, що "комфортними умовами" можуть користуватись також і пасажири.

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Повний випуск програми "Тіпічний русскій мір" за 2 жовтня: дивіться відео