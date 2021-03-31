У ТКГ заговорили про повернення до режиму тиші з 1 квітня

Засідання Тристоронньої контактної групи почалося з пропозиції повернутися до режиму тиші на Донбасі з 1 квітня. Про це заговорив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.
Джерело:"Еспресо"
Як повідомив речник української делегації Олексій Арестович, Кравчук почав засідання з обговорення питання режиму тиші на Донбасі.
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Кравчук запропонував повернутися до повного і всеосяжного припинення вогню з 1 квітня. Арестович уточнив, що пропозицію поки розглядають на засіданні ТКГ на рівні голів делегацій.
Зауважимо, що режим припинення вогню на Донбасі діє з 27 липня 2020 року. Однак російські окупанти регулярно його порушують, обстрілюючи наші позиції. З початку 2021 року ситуація в районі ООС істотно погіршилася. Після відносного затишшя на Донбасі знову активізувалися російські найманці й снайпери.
Загострення на Донбасі: головне
- 26 березня у районі Шумів сталася трагедія. Проросійські бойовики кілька годин обстрілювали позиції наших захисників.
- Внаслідок цього 4 наших захисників загинули, ще 2 – отримали поранення. Українська сторона не відразу змогла евакуювати поранених бійців та забрати тіла загиблих героїв. Але після тривалих перемовин за участю ОБСЄ це таки вдалося зробити.
- Володимир Зеленський оголосив, що проведе розмови з усіма лідерами нормандської четвірки. Щоправда, президент Росії Володимир Путін не планує розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
- Згодом стало відомо, що Путін, Меркель і Макрон без Зеленського обговорили Донбас. Очільник Кремля під час розмови переконував, що Росія не є стороною конфлікту.
Зауважимо, що Україна направить до національних урядів і парламентів іноземних держав заяву про російську агресію. У "Слузі народу" вважають її найжорсткішою за 7 років.