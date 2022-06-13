На тлі війни в Україні росте попит на робітничі спеціальності

Через війну в Україні докорінно змінився спосіб життя. Це ж стосується й усіх сфер та ринку праці.

Фахівці помітили, що все більшої популярності набирають робітничі професії. Зокрема, у червні актуальних вакансій в цій сфері стало на 20% більше, ніж таких було в травні.

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Попит був і до війни й у всіх регіонах України

Спеціалісти робітничих професій були потрібними і до того, як Росія вторглася в Україну. Зараз на ринок праці пропонує їм також багато вакансій. Загалом же на ринку праці в країні частка вакансій сфери робітничого персоналу становить 8% від всіх актуальних на порталі пошуку роботи. Також вони входять до топ-5 найбільш затребуваних професійних сфер.

Таких фахівців потребують в усіх регіонах України. Більше третини актуальних вакансій зараз відкриті в Львові та області. Другу позицію займає місто Дніпро та область, третю – на диво Донецька область, адже там бойові дії.

Знайти роботу в таких сферах доволі легко навіть якщо немає відповідного досвіду. Адже для майже половини вакансій, тобто 47%, роботодавці вказують, що можна й без досвіду. Приблизно стільки ж шукають людей з мінімальним досвідом від 1 до 3 років.

При цьому мати досвід від 3 до 6 років хочуть лише в 4% актуальних вакансіях, а більш досвідчені фахівці затребувані лише в 2% вакансіях.

Яких спеціалістів шукають найбільше

Проведене дослідження показало, що найчастіше роботодавці шукають монтажників – 14% від всіх пропозицій.

Другі в рейтингу є вантажники,я ких потребують 13% роботодавців. А третю позицію займають комплектувальники та пакувальники товарів – 10% від усіх актуальних вакансій.

Зарплата для робітників

Заробітна плата є важливим фактором для кожного, хто шукає роботу. В середньому по Україні фахівцям робітничих професій пропонують 13 700 гривень окладу. Мінімально кожного місяця такі працівники можуть отримати від 8 900 гривень. Таких вакансій більшість – 44%.

Натомість лише у чверті вакансій вказують зарплату від 13 400 гривень. Аналітики відзначають, що, на жаль, високі зарплати пропонує меншість роботодавців.

Наприклад, зарплату від 17 800 гривень готові платити 16%. А лише у 9% пропозицій праці обіцяють від 22 300 гривень та у 6% вакансій пропонують оклад від 26 800 гривень.

Варто зауважити, що залежно від спеціалізації рівень зарплати також значно змінюється. В середньому найбільше пропонують слюсарям та механікам – 20 800 гривень. Ті, хто займається ремонтом, можуть отримувати в середньому 18 500 гривень, а оператори верстатів – 15 500 гривень за місяць.

Різноробочим, електрикам та електромонтерам пропонують близько 14 тисяч гривень. Монтажники та вантажники можуть розраховувати в середньому на 13 700 гривень за роботу. А от найменше пропонують комплектувальникам та укладальникам-пакувальникам. В середньому вони можуть розраховувати на 10 100 гривень.

Що відбувається з ринком праці в Україні

Національний банк оприлюднив дані, за якими в Україні нормалізувалася частка підприємств, що суттєво скоротили кількість працівників та тих, хто не скорочував свій штат. Мовиться про 30%. Загалом ситуація щодо зайнятості покращилася, але це може бути через сезонний фактор.

За даними ООН на початок травня, понад 4,8 мільйона українців втратили роботу з початку повномасштабної війни, як наслідок – і дохід. Найбільше в умовах війни постраждав приватний сектор – зарплати впали в середньому на 25 – 50% за різними оцінками, порівняно з довоєнним часом.

Натомість у сусідній Польщі є проблема із тим, що не можуть знайти чоловіків для відповідних робіт. Адже біженці з України – це переважно жінки та діти. Чоловікам же виїзд заборонений, окрім деяких винятків.

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