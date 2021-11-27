ТОП-7 книжкових новинок з психології для кожного

Локдаун, сімейні кризи, проблеми з самооцінкою, образи на батьків чи кохану людину, поява дитини, зміна роботи чи навіть пошук себе — все це викликає труднощі, з якими іноді нам важно впоратися самотужки.

Практика відвідування психолога чи психотерапевта — це свідоме рішення кожного, аби не впасти у депресивний розлад й налагодити своє життя. Пропонуємо вашій увазі добірку книг з психології, які допоможуть вам зануритися в проблему й віднайти відповіді, заради яких ви читаєте книжки.

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Tiny Habits. Крихітні звички, які змінюють життя | Браян Джефрі Фоґґ

Фото видавництва BookChef

Майже всі ми хочемо змінити своє життя — краще харчуватися, бути здоровіше, кращими від батьків тощо. Але існує велика прірва між тим, чого люди хочуть, і тим, що вони насправді роблять. Дослідник Стенфордського університету Брайан Джефрі Фоґґ розповідає про те, як до свого звичного життя додавати раз за разом одну крихітну звичку, яка сприятиме змінам у наших повсякденних справах, а згодом ці крихітні звички змінять наше життя. Наприклад, перш, ніж вранці вийти з машини до офісу, виконайте одну вправу на дивергентне мислення або, піднявшись по сходах до офісу, привітайте хоча б одну нову людину.

Ці невеликі зміни можуть стати звичками, якщо регулярно їх виконувати й щоразу казати собі, що ви чудово впоралися з ними. Згодом мозок буде згадувати, що виконувати ці завдання приємно. Така зміна поведінки є системною. Наразі існує 15 різних способів змінити індивідуальну поведінку, але лише два способи тривають довгостроково. Або ви можете змінити своє соціальне оточення, або повільно впроваджуєте маленькі звички у своє повсякденне життя.

Оскільки зміна нашого соціального середовища часто виявляється важкою, наприклад, уникнення певних членів сім'ї, які приносять негатив у наше життя, саме крихітні звички є тим самим способом досягнення довготривалих змін, яких кожен хоче для себе.

Чому ми такі ненажери. Як приборкати апетит | Ендрю Дженкінсон

Фото видавництва BookChef

Автор книги "Чому ми такі ненажери" доктор Ендрю Дженкінсон доводить, що звичка багаторазово сидіти на дієтах порушує природний апетит і гормони ситості в організмі, що в кінцевому підсумку ускладнює контроль за нашою вагою.

Будучи консультантом шлунково-кишкового хірурга, який виконує операції шунтування шлунка в лікарні університетського коледжу, кабінет Дженкінсона є кінцем черги для пацієнтів із хворобою ожиріння. Те, що він побачив у своїй клініці, переконало його в тому, що стандартна модель для схуднення та підтримки ваги – надходження енергії, вихід енергії – несумісне.

Після того, як ми припиняємо дотримуватись дієти, обмін речовин залишиться млявим, так що, коли ми повернемося до їжі без обмежень, не тільки гормони голоду (які, як було показано, збільшуються на 24 % після шестимісячного періоду дієти), будуть посилено працювати, щоб повернути нас до заданої точки на випадок, якщо насунеться ще один "голод". Насправді, ми скинули б своє задане значення, але не в тому напрямку, на який ми могли б сподіватися.

Вся суть книги полягає в тому, що ми можемо змінити свою вагу в бік зменшення, змінюючи якість їжі, яку ми їмо, і знижуючи рівень стресу. "Ось чому дієти працюють у короткостроковій перспективі, але в довгостроковій перспективі вони контрпродуктивні", — запевняє Дженкінсон.

Не мона. Зміниш звички — зміниш життя! | Джен Сінсеро

Фото видавництва BookChef

Джен Сінсеро — коуч, автор мотиваційних бестселерів №1 на думку The New York Times. Головна тема цієї книжки — звички, які, на думку Джен, становлять основу нашого життя. Причому тут мається на увазі звички не лише щось робити, а й думати.

Змінюючи свій спосіб мислення і буденність, ми перетворюємося на іншу людину, і книга Сінсеро хоч і не претендує на революційність, але авторка бадьоро і весело розповідає, як за двадцять один день позбутися старих, поганих звичок і знайти нові, добрі.

Спілкуватися з дитиною. Як? | Юлія Гіппенрейтер

Фото видавництва BookChef

Якщо у вас виникають складнощі у спілкуванні з дитиною — ця книга, ймовірно, допоможе вийти на новий рівень відносин. А якщо труднощів поки що немає — запастись стратегією на майбутнє.

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Розділи книги подані у вигляді уроків з певної теми, всередині яких є правила, питання для батьків та домашні завдання — відпрацьовувати отримані уроки у діалогах дитиною. Адже нам необхідно навчитися правильно спілкуватися з дитиною, аналізувати насамперед свою поведінку та грамотно підбирати слова, щоб не провокувати конфлікти.

У глибокій прірві. Як позбутися наслідків дитячих травм | Надін Берк Гарріс

Фото видавництва BookChef

"У глибокій прірві" — це потужна книга, яка вразить вас до глибини душі. Водночас авторка блискуче викриває та досліджує одну з найкритичніших проблем зі здоров'ям, з якою ми стикаємося сьогодні: поширеність дитячих травм.

Покладаючись на свою роботу педіатра, Гарріс вдається об'єднати новаторські дослідження з трагічними випадками з особистого життя, щоб ми отримали книгу, яка діє як тривожний дзвінок і дає нам можливість простягнути руку допомоги незліченній кількості людей, які її потребують, можливо, включаючи нас самих.

Сьогодні Гарріс є першою в історії лікаркою-хірургом Каліфорнії. Вона відзначена багатьма нагородами як дослідниця, чия робота, виступи на TED ( понад 3,5 мільйона переглядів) і книга допомогли величезній кількості людей дізнатися про АПФ та їх шкідливі наслідки.

Авторка бестселера "У глибокій прірві" продовжує говорити на цю тему з палким закликом до педіатричної медицини, щоб протистояти профілактиці та лікуванню травм цими препаратами.

Життєвий план. Чому ми старіємо і як цього уникнути | Девід Сінклер, Метью Лаплент

Фото видавництва BookChef

Девід Сінклер — професор генетики Гарвардського університету, один із найвідоміших учених, які займаються питаннями старіння. Він має понад 170 публікацій, у тому числі в таких журналах, як Science, Nature та Cell. Книга складається з вступу, заключних розділів та трьох основних частин: минуле, сучасне та майбутнє науки про старіння.

Структура книги побудована таким чином, що автор послідовно та аргументовано викладає свої ідеї, намагаючись зробити їх зрозумілими для широкого кола читачів. Автор упевнений, що старіння — це хвороба. Більш того, старіння — виліковна хвороба. Сінклер сподівається, що ми навчимося лікувати її протягом нашого життя, і при цьому він запевняє, що все, що ми знаємо про людське здоров'я, докорінно зміниться.

Уламки дитячих травм. Чому ми хворіємо і як це припинити | Донна Джексон Наказава

Фото видавництва BookChef

Кожен з нас виходячи з дитинства несе з собою не тільки щасливі спогади, а й цілу валізу проблем, які здатні зіпсувати нам життя навіть через роки. Постійні сварки батьків, розлучення, смерть у сім'ї, знущання або зростання з батьками-алкоголіками чи психічно хворими батьками можуть призвести до негативних наслідків, які ми відчуємо на собі вже у дорослому віці: хвороба серця, рак, аутоімунні захворювання, фіброміалгія та депресія. Цей досвід закладає основу для нашої моделі сім'ї, ось чому в нас виникають кризи у любовних стосунках чи у вихованні власних дітей.

У своїй книзі Донна Джексон Наказава розкриває зв'язок між дитячими травмами та захворюваннями, які виникають у дорослому житті. Автор не тільки пояснює, як стрес, пережитий у дитинстві, може зруйнувати здоров'я, але й розповідає, як позбутися хвороб та інших тяжких наслідків — самостійно чи за допомогою психолога або психотерапевта.