Чи гріх вірити в Бога, але читати гороскопи: несподівана відповідь священника ПЦУ

Багато людей щоранку переглядають астрологічні прогнози, а потім ідуть до церкви молитися. Однак релігія категорично засуджує такі дії.

Священник Православної Церкви України Юліан Тимчук у своєму інстаграмі пояснив, чому захоплення картами Таро та зірковими передбаченнями шкодить кожному вірянину.

Чи гріх вірити в Бога, але читати гороскопи

Отець Юліан чітко наголосив, що віра у Творця та щоденний інтерес до астрологічних прогнозів абсолютно несумісні. Церква розцінює подібні захоплення як доволі важкий гріх. Духовний наставник просить людей навчитися розрізняти справжні знання та відверті вигадки. Він навів простий приклад для розуміння: астрономія вивчає реальні зірки, галактики та інші космічні об'єкти, тому вона заслужено має статус офіційної науки. Натомість астрологія жодним чином не належить до наукового світу і лише імітує правдивість.

Сучасні українці часто шукають душевного спокою у магічних передбаченнях. Вони щиро сподіваються дізнатися власне майбутнє через спеціальні розклади карт Таро. Священник ПЦУ назвав подібні спроби передбачити долю справжнім абсурдом. За його словами, справжній християнин не може одночасно звертатися до Бога, читати Святе Письмо та паралельно довіряти звичайним малюнкам на картоні. Справжня релігія вимагає повної довіри до вищих сил. Вірянин має шукати життєву підтримку виключно у молитві.

Тимчук закликав парафіян назавжди відмовитися від сумнівних езотеричних практик. Подвійні стандарти швидко руйнують духовну основу людини. Християни формують міцний зв'язок з Господом лише через добрі вчинки та щирі розмови з Творцем.

Днями наша редакція вже розповідала, чи гріх ставити свічку в церкві без молитви.