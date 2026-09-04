Баламути з української скрині: що ховається за дивною назвою старовинної прикраси

Українські баламути чимось нагадують коралі, проте виготовляли їх зовсім з іншого матеріалу. Ця незвична прикраса була особливо поширена на Поділлі та мала важливе місце у святковому й весільному вбранні.

Баламути – це традиційне українське намисто, яке стало поширюватися в народному строї у XIX столітті. Намистини виготовляли з перламутру – внутрішнього шару раковин прісноводних і морських молюсків.

Де носили баламути

Найтісніше ця прикраса пов’язана зі Східним Поділлям – передусім із територіями сучасної Вінницької області та півночі Одещини. Науковці також фіксують її побутування в окремих районах Кіровоградщини та Черкащини, а поодинокі згадки є щодо Київщини та Полтавщини.

У XIX – на початку XX століття баламути були частиною святкового, а особливо весільного костюма. На Вінниччині збереглися світлини, які свідчать, що традиція носіння таких прикрас тривала щонайменше до 1930 – 1940-х років. На весілля зазвичай одягали непарну кількість разків – один або три. Кількість намиста могла демонструвати матеріальні можливості родини: за свідченнями, один разок коштував як корова.



Сучасні баламути / Фото і авторка виробу Ірина Ляночко

Баламути сприймали не просто як прикрасу. На Східному Поділлі вони були пов’язані з уявленнями про дівочу вроду, чистоту та незайманість. У 1920 – 1940-х роках дівчата з незаможних родин могли позичати баламути на весілля, а власні прикраси зберігали у скринях під чистими рушниками та сорочками й діставали лише на особливі свята.

Чому намисто назвали баламутами

Тут однозначної відповіді немає. Автори наукових досліджень зазначають, що про баламути досі існує небагато наукових публікацій, а походження самої назви залишається дискусійним.

Взагалі, намиста-баламути з'явилися в Україні у XIX столітті та, найімовірніше, мають східне коріння. Дослідники припускають, що перші такі прикраси потрапили до нас як паломницькі чотки з поїздок до святих місць Палестини.



Старовинні українські баламути / Фото Музею Івана Гончара

Цікаво, що початково їх називали "берламут" або "барламут" – від слова "перламутр". Згодом на назву могло вплинути слово "берло" (символ влади) – палиця, прикрашена дорогоцінним камінням.

Одна з версій пов’язує слово з переінакшеним німецьким "Perla Mutter" – "мати перлів". Інше припущення пояснює назву через гру слів: блиск і переливи перламутрових намистин нібито могли "баламутити" погляд парубків, коли ті бачили наречену. Однак жодну з цих версій не можна назвати остаточно доведеною.

Сьогодні баламути знову повертаються до української моди. Про те, чому ця традиційна прикраса актуальна зараз і як її виготовляли в давнину, 24 Канал вже розповідав раніше.