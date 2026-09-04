Баламуты – это традиционное украинское ожерелье, которое стало широко использоваться в народной одежде в XIX веке. Бусины изготавливали из перламутра – внутреннего слоя раковин пресноводных и морских моллюсков.

Где носили баламуты

Наиболее тесно это украшение связано с Восточным Подольем – прежде всего с территориями современной Винницкой области и севера Одесской области. Ученые также отмечают его наличие в отдельных районах Кировоградской и Черкасской областей, а также имеются единичные упоминания о Киевской и Полтавской областях.

В XIX – начале XX века баламуты были частью праздничного, а особенно свадебного костюма. В Винницкой области сохранились фотографии, свидетельствующие о том, что традиция ношения таких украшений продолжалась по крайней мере до 1930 – 1940-х годов. На свадьбу обычно надевали нечетное количество ожерелий – одно или три. Количество ожерелий могло демонстрировать материальные возможности семьи: по свидетельствам, одно украшение стоило столько же, сколько корова.



Современные баламуты / Фото и автор изделия Ирина Ляночко

Баламуты воспринимались не просто как украшение. На Восточном Подолье они были связаны с представлениями о девичьей красоте, чистоте и целомудрии. В 1920 – 1940-х годах девушки из малообеспеченных семей могли одалживать баламуты на свадьбу, а собственные украшения хранили в сундуках под чистыми полотенцами и рубашками и доставали только на особые праздники.

Почему ожерелье назвали "баламутами"

Здесь однозначного ответа нет. Авторы научных исследований отмечают, что о "баламутах" до сих пор существует немного научных публикаций, а происхождение самого названия остается предметом дискуссий.

Вообще, ожерелья-баламуты появились в Украине в XIX веке и, скорее всего, имеют восточные корни. Исследователи предполагают, что первые такие украшения попали к нам как паломнические четки из поездок в святые места Палестины.



Старинные украинские баламуты / Фото Музея Ивана Гончара

Интересно, что изначально их называли "берламут" или "барламут" – от слова "перламутр". Впоследствии на название могло повлиять слово "берло" (символ власти) – посох, украшенный драгоценными камнями.

Одна из версий связывает слово с перефразированным немецким "Perla Mutter" – "мать жемчуга". Другое предположение объясняет название игрой слов: блеск и переливы перламутровых бусин якобы могли "ослеплять" взгляд молодых людей, когда те видели невесту. Однако ни одну из этих версий нельзя назвать окончательно доказанной.

Сегодня "баламуты" вновь возвращаются в украинскую моду. О том, почему это традиционное украшение актуально сейчас и как его изготавливали в древности, 24 Канал уже рассказывал ранее.