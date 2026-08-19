Одним из таких украшений являются баламуты – ожерелье, распространенное в конце XIX века на Подолье. В этом году, когда Украина отмечает 35-летие независимости, к баламутам все чаще обращаются те, кто открывает для себя украинскую традиционную культуру. В Музее Ивана Гончара объясняют: их ценность заключается не только в мастерстве исполнения, но и в знаниях о местных традициях, которые они сохраняют.

Самое интересное, что эти украшения, прошедшие столько времени до наших дней, до сих пор актуальны и впишутся в любой образ. Если захотите украсить свой праздничный наряд чем-то оригинальным и элегантным, то баламуты – это то, что нужно.



Старинное украинское украшение баламуты / Фото Музея Ивана Гончара

Баламуты – украшение со сдержанным блеском

Если кораллі привлекали внимание насыщенным цветом, то баламуты ценились за сдержанную красоту – теплый желтовато-белый оттенок и характерный внутренний перламутровый блеск. Именно эти особенности делают их узнаваемыми и сегодня.

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Бусины для баламутов изготавливали вручную, вытачивая их из окаменелого перламутра. Этот материал придавал украшению особое сияние и делал его довольно тяжелым.

В коллекции Музея Ивана Гончара хранится пятирядное ожерелье конца XIX века, изготовленное из окаменевшего перламутра, нанизанного на хлопковые и льняные нити. Оно состоит из пяти рядов разной длины и весит 245 граммов.



Бусины баламутов / Фото Музея Ивана Гончара

Каждая нить имела свое значение

Способ ношения баламутов зависел не только от вкуса владелицы, но и от местной традиции. Именно поэтому даже в пределах Подолья это украшение имело различные варианты композиции.

Если бусины были большими, их нанизывали в два ряда и обрамляли ими богатый набор кораллов. Именно такая традиция зафиксирована на территории современного Кодымского района Одесской области.

Более мелкие бусины нанизывали в несколько рядов, располагая самые мелкие ближе к шее, а более крупные – ниже. В Винницкой области также существовал другой вариант: три ряда больших баламутов дополняли дукачем, который подвешивали к среднему или нижнему ряду.



Современные баламуты / Фото бренда Koza Dereza

В Музее Ивана Гончара объясняют, что именно региональные особенности делают баламуты важными для исследователей украинской традиционной культуры. Способ компоновки ожерелья, размер бусин или сочетание с другими украшениями – это не случайные декоративные решения, а свидетельство местных традиций, которые формировались на протяжении поколений. Именно такие детали помогают лучше понять многообразие украинского традиционного костюма.

Тайна, которая до сих пор не нашла ответа

Баламуты хранят одну из своих величайших загадок и сегодня. Несмотря на распространенность этого украшения в конце XIX века, его происхождение и технология изготовления до сих пор остаются предметом исследований.

Многие упоминают о залежах окаменевшего перламутра, который встречался отдельными прожилками при добыче известняка для строительства. В то же время точно неизвестно, какой именно материал использовали мастера ведь по преданию, старинные месторождения ископаемого перламутра в Украине были исчерпаны еще до конца XIX века.

Именно поэтому аутентичные баламуты, сохранившиеся в музейных коллекциях, и сегодня остаются важным источником для изучения украинской материальной культуры.

Баламуты: новая жизнь традиционного украшения

Сегодня все больше украинцев открывают для себя традиционные украшения как часть собственного культурного наследия. В Музее Ивана Гончара объясняют: баламуты привлекают внимание прежде всего своей природной эстетикой. В отличие от ярких кораллов, они отличаются сдержанным теплым желтовато-белым оттенком и мягким внутренним блеском. Эти особенности делают их созвучными современной эстетике.



Ожерелье баламуты с дукачем / Фото Музея Ивана Гончара

Сдержанная цветовая гамма, естественный блеск и многорядная композиция открывают возможности для современного прочтения этого традиционного украшения.

Спустя 35 лет после провозглашения независимости Украины мы все внимательнее открываем для себя собственное культурное наследие – не только через большие исторические события, но и через предметы, которые веками были частью повседневной жизни.

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