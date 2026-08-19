Однією з таких прикрас є баламути – намисто, поширене наприкінці ХІХ століття на Поділлі. Цього року, коли Україна відзначає 35 років незалежності, до баламутів дедалі частіше звертаються ті, хто відкриває для себе українську традиційну культуру. У Музеї Івана Гончара пояснюють: їхня цінність полягає не лише в майстерності виконання, а й у знаннях про локальні традиції, які вони зберігають.

Найцікавіше, що ці прикраси, пройшовши стільки часу до наших днів, досі є актуальними та впишуться у будь-який образ. Якщо захочете прикрасити свій святковий комплект чимось оригінальним та елегантним, то баламути – це те, що треба.



Старовинна українська прикраса баламути / Фото Музею Івана Гончара

Баламути – прикраса зі стриманим блиском

Якщо коралі привертали увагу насиченим кольором, то баламути цінували за стриману красу – теплий жовтувато-білий відтінок і характерний внутрішній перламутровий блиск. Саме ці особливості роблять їх впізнаваними й сьогодні.

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Намистини баламутів виготовляли вручну, виточуючи їх із закам'янілого перламутру. Цей матеріал надавав прикрасі особливого сяйва та робив її досить важкою.

У колекції Музею Івана Гончара зберігається п'ятирядне намисто кінця ХІХ століття, виготовлене зі скам'янілого перламутру, нанизаного на бавовняні та лляні нитки. Воно складається з п'яти низок різної довжини та важить 245 грамів.



Намистини баламутів / Фото Музею Івана Гончара

Кожен разок мав своє значення

Спосіб носіння баламутів залежав не лише від смаку власниці, а й від місцевої традиції. Саме тому навіть у межах Поділля ця прикраса мала різні варіанти композиції.

Якщо намистини були великими, їх укладали у два разки та обрамляли ними багатий набір коралів. Саме таку традицію зафіксовано на території сучасного Кодимського району Одеської області.

Менші намистини нанизували у багато разків, розташовуючи найдрібніші ближче до шиї, а більші – нижче. На Вінниччині також побутував інший варіант: три разки великих баламутів доповнювали дукачем, який підвішували до середнього або нижнього разка.



Сучасні баламути / Фото бренду Koza Dereza

У Музеї Івана Гончара пояснюють, що саме регіональні особливості роблять баламути важливими для дослідників української традиційної культури. Спосіб компонування намиста, розмір намистин чи поєднання з іншими прикрасами – це не випадкові декоративні рішення, а свідчення місцевих традицій, які формувалися протягом поколінь. Саме такі деталі допомагають краще зрозуміти різноманіття українського традиційного строю.

Таємниця, яка досі не має відповіді

Баламути зберігають одну зі своїх найбільших загадок і сьогодні. Попри поширеність цієї прикраси наприкінці ХІХ століття, її походження та технологія виготовлення досі залишаються предметом досліджень.

Багато хто згадує про поклади скам'янілого перламутру, який траплявся окремими прожилками під час видобутку вапняку для будівництва. Водночас достеменно невідомо, який саме матеріал використовували майстри, адже, за переказами, старовинні родовища викопного перламутру в Україні були вичерпані ще до кінця ХІХ століття.

Саме тому автентичні баламути, що збереглися в музейних колекціях, і сьогодні залишаються важливим джерелом для вивчення української матеріальної культури.

Баламути: нове життя традиційної прикраси

Сьогодні дедалі більше українців відкривають для себе традиційні прикраси як частину власної культурної спадщини. У Музеї Івана Гончара пояснюють: баламути привертають увагу насамперед своєю природною естетикою. На відміну від яскравих коралів, вони вирізняються стриманим теплим жовтувато-білим відтінком і м'яким внутрішнім блиском. Ці особливості роблять їх співзвучними сучасній естетиці.



Намисто баламути з дукачем / Фото Музею Івана Гончара

Стримана колірна гама, природний блиск і багаторядна композиція відкривають можливості для сучасного прочитання цієї традиційної прикраси.

Через 35 років після проголошення незалежності України ми дедалі уважніше відкриваємо для себе власну культурну спадщину – не лише через великі історичні події, а й через предмети, які століттями були частиною повсякденного життя.

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