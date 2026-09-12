Чи гріх чистити зуби перед Таїнством Святого Причастя: точна відповідь священника ПЦУ

Серед вірян досі побутує думка, що ранкова гігієна перед таїнством Євхаристії порушує духовні правила. Однак священник Православної Церкви України Миколай Гандзюк спростував цей поширений забобон.

Про це детальніше він розповів у своєму тіктоці.

Чи можна чистити зуби перед Причастям

Часто люди щиро бояться чистити зуби зранку перед сповіддю та Причастям, оскільки хвилюються випадково проковтнути краплю води чи зубної пасти та цим самим порушити євхаристійний піст.

Церковна традиція справді передбачає утримання від їжі та напоїв перед літургією, щоб вірянин приймав Тіло і Кров Христа натщесерце. Однак священник ПЦУ закликав відділяти сувору аскетичну дисципліну від елементарної гігієни тіла.

За словами отця Миколая, регулярний догляд за собою не має жодного стосунку до гріха, а страх осквернити таїнство гігієнічними процедурами є лише хибним народним міфом. Навпаки, чисті зуби та свіжий подих свідчать про базову повагу до священника під час сповіді та до людей поруч у храмі. Головне під час ранкових зборів – зосередитися на чистоті власного серця, щирому каятті та добрих думках.

Днями наша редакція розповідала, чи можна вірити в Бога, але не ходити до церкви.