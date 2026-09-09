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Чи можна вірити в Бога та водночас не ходити до церкви

За словами священника Дмитра Черенюка, концепція винятково "внутрішньої віри" нерідко стає наслідком духовної ліні. Людині значно простіше створити у своїй уяві вигаданого, "кишенькового" Бога, який виконує бажання, допомагає влаштувати фінансові справи чи особисте життя і ніколи не докоряє за помилки. Справжнє ж християнство такого Бога не знає, адже воно вимагає від людини духовної праці, виходу із зони комфорту та вміння підпорядковувати власні бажання євангельським заповідям.

Отець Дмитро підкреслив, що зародження віри в серці є цілком природним, але вона не може залишатися невидимою. Якщо тіло має чіткі ознаки життєдіяльності на зразок пульсу чи дихання, то й жива віра неодмінно виявляє себе у вчинках, молитві, дотриманні заповідей, пості та участі в церковних таїнствах, передусім сповіді та причасті. Бездіяльна віра, згідно зі Святим Письмом, залишається мертвою.

Справжня причина уникнення храму, на думку священника ПЦУ, часто полягає в небажанні побачити власні слабкості й покаятися. Людина прикривається стандартними відмовками: суворими зауваженнями бабусь біля свічників, історіями з інтернету про заможних священників, надто довгими богослужіннями чи запахом ладану. Перекладання провини на інших є незрілою позицією, за якою зазвичай стоїть прагнення зберегти свої гріхи та звички, адже для справжнього Бога в такому форматі місця в душі просто не лишається.

Чи обовʼязково ходити до церкви / Фото Magnific

Раніше ми розповідали, чи можна ходити до церкви в спортивному костюмі.