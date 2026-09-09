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Можно ли верить в Бога и при этом не ходить в церковь

По словам священника Дмитрия Черенюка, концепция исключительно "внутренней веры" нередко становится следствием духовной лени. Человеку гораздо проще создать в своем воображении вымышленного, "карманного" Бога, который исполняет желания, помогает уладить финансовые дела или личную жизнь и никогда не упрекает за ошибки. Настоящее же христианство такого Бога не знает, ведь оно требует от человека духовного труда, выхода из зоны комфорта и умения подчинять собственные желания евангельским заповедям.

Отец Дмитрий подчеркнул, что зарождение веры в сердце – явление вполне естественное, но она не может оставаться невидимой. Если тело имеет явные признаки жизнедеятельности, такие как пульс или дыхание, то и живая вера непременно проявляется в поступках, молитве, соблюдении заповедей, посте и участии в церковных таинствах, прежде всего в исповеди и причастии. Бездейственная вера, согласно Священному Писанию, остается мертвой.

Настоящая причина избегания храма, по мнению священника ПЦУ, часто заключается в нежелании увидеть собственные слабости и покаяться. Человек прикрывается стандартными отговорками: строгими замечаниями бабушек у свечей, историями из интернета о богатых священниках, слишком длинными богослужениями или запахом ладана. Перекладывание вины на других – это незрелая позиция, за которой обычно стоит стремление сохранить свои грехи и привычки, ведь для настоящего Бога в таком формате места в душе просто не остается.

Обязательно ли ходить в церковь / Фото Magnific

Ранее мы рассказывали, можно ли ходить в церковь в спортивном костюме.