Об этом он подробнее рассказал в своем тиктоке.

Можно ли чистить зубы перед Причастием

Часто люди искренне боятся чистить зубы утром перед исповедью и Причастием, поскольку опасаются случайно проглотить каплю воды или зубной пасты и тем самым нарушить евхаристический пост.

Церковная традиция действительно предусматривает воздержание от пищи и напитков перед литургией, чтобы верующий принимал Тело и Кровь Христа натощак. Однако священник ПЦУ призвал отделять строгую аскетическую дисциплину от элементарной гигиены тела.

По словам отца Николая, регулярный уход за собой не имеет никакого отношения к греху, а страх осквернить таинство гигиеническими процедурами – лишь ложный народный миф. Напротив, чистые зубы и свежее дыхание свидетельствуют о базовом уважении к священнику во время исповеди и к людям, находящимся рядом в храме. Главное во время утренних сборов – сосредоточиться на чистоте собственного сердца, искреннем раскаянии и добрых мыслях.

На днях наша редакция рассказывала, можно ли верить в Бога, но не ходить в церковь.