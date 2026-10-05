4 імені чоловіків, з якими завжди почуваєшся як за кам'яною стіною

Кожна жінка прагне знайти партнера, поруч із яким виникає абсолютне відчуття безпеки. Деякі чоловічі імена несуть у собі потужну енергетику надійності та сили.

Вони формують характер лідера, здатного розв'язати будь-які проблеми і подарувати бажаний спокій. Про це більше – розповідає 24 Канал.

Максим

Це ім'я походить з латинської мови та означає "найвеличніший". Такі чоловіки створюють навколо себе атмосферу максимальної стабільності. Вони вміють забезпечити родину, дбають про домашній комфорт та ніколи не залишають близьких сам на сам із життєвими труднощами.

Віктор

Ім'я Віктор походить з латинської мови та означає "переможець". Його представники мають внутрішній стрижень і завжди дотримуються власних обіцянок. Віктори легко долають перешкоди, перетворюючи навіть найбільші виклики на чергові особисті досягнення.

Олександр

Це ім'я має давньогрецьке походження та трактується як "захисник". Його власники звикли брати відповідальність на себе та діяти рішуче в критичних умовах. Поруч з таким чоловіком швидко зникають усі тривоги, адже він завжди тримає все під контролем.

Андрій

Ім'я Андрій походить зі Стародавньої Греції та означає "сміливий, мужній, хоробрий". Ці чоловіки відзначаються міцним внутрішнім стрижнем і неймовірною витримкою. Вони майже ніколи не панікують, натомість одразу пропонують конструктивні рішення. Що цікаво, саме такий типаж часто стає ідеалом у драматичних серіалах чи романтичних історіях, де героїня знаходить справжню опору.

Чоловічі імена, якими можна назвати сина у 2026 році / Фото Magnific

Днями ми розповідали про сучасні чоловічі імена, які гарно звучать.