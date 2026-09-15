5 найгарніших чоловічих імен, які приносять щастя та успіх своїм власникам

Деякі чоловічі імена ще у давнину вважалися магнітом для везіння, сили та гармонії. Якщо ви шукаєте для сина ім'я, яке надихатиме його на успіх і оберігатиме від негараздів, зверніть увагу на ці варіанти.

24 Канал зібрав добірку красивих імен для хлопчиків. Цей матеріал точно стане в пригоді майбутнім батькам, які очікують на появу сина.

Всеволод

Це ім'я має слов'янське походження та трактується як "той, хто володіє всім" або "всевладний". У давнину так називали спокійних хлопців, які не відмовляють у допомозі рідним чи друзям. Всеволоди не полюбляють ризикувати, а кожне своє рішення добре обдумують, не поспішаючи.

Артем

Таке ім'я має кілька версій походження: перша – від імені давньогрецької богині життя та родючості Артеміди, друга – від слова artemes, що означає "здоровий" або "сильний". У давнину вважалося, що такі чоловіки житимуть довго та відзначатимуться бадьорим і міцним духом. Власники цього імені мають лідерські якості, які дозволяють згуртувати навколо себе багато однодумців та заполонити серце майбутньої другої половинки.

Фелікс

Це ім'я має латинське походження та перекладається як "щасливий". Його власники легко знаходять спільну мову з іншими людьми. Такі чоловіки мають оптимістичний погляд на життя, тому легко заряджають позитивом своє оточення.

Кирило

Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "пан" або "могутній". Раніше так називали священників і патріархів. Представники цього імені прагнуть досягти влади та впливу у суспільстві. Завдяки таланту та допитливості такі чоловіки завжди виходитимуть переможцями з будь-якої ситуації.

Мирослав

Таке ім'я має слов'янське походження та перекладається як "той, що славить світ" або "миролюбний". Ці чоловіки цінують спокій і злагоду в родині. Мирослави прагнуть досягти гармонії у стосунках та завжди шукають шляхи до примирення. Люди з цим іменем несуть у собі енергію миру, яка дарує щасливе і збалансоване життя.

Щасливе ім'я для хлопчика / Фото Magnific

Раніше ми писали про чоловічі іноземні імена, які доволі легко вимовляти українською.