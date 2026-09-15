24 Канал собрал подборку красивых имен для мальчиков. Этот материал точно пригодится будущим родителям, которые ждут появления сына.

Всеволод

Это имя имеет славянское происхождение и трактуется как "тот, кто владеет всем" или "всевластный". В древности так называли спокойных мальчиков, которые не отказывают в помощи родным или друзьям. Всеволоды не любят рисковать, а каждое свое решение тщательно обдумывают, не торопясь.

Артем

У этого имени есть несколько версий происхождения: первая – от имени древнегреческой богини жизни и плодородия Артемиды, вторая – от слова artemes, означающего "здоровый" или "сильный". В древности считалось, что такие мужчины будут жить долго и отличаться бодрым и крепким духом. Обладатели этого имени обладают лидерскими качествами, которые позволяют сплотить вокруг себя много единомышленников и покорить сердце будущей второй половинки.

Феликс

Это имя имеет латинское происхождение и переводится как "счастливый". Его обладатели легко находят общий язык с другими людьми. Такие мужчины оптимистично смотрят на жизнь, поэтому легко заряжают позитивом свое окружение.

Кирилл

Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "господин" или "могущественный". Раньше так называли священников и патриархов. Обладатели этого имени стремятся обрести власть и влияние в обществе. Благодаря таланту и любознательности такие мужчины всегда будут выходить победителями из любой ситуации.

Мирослав

Это имя имеет славянское происхождение и переводится как "прославляющий мир" или "миролюбивый". Эти мужчины ценят спокойствие и согласие в семье. Мирославы стремятся к гармонии в отношениях и всегда ищут пути к примирению. Люди с этим именем несут в себе энергию мира, которая дарит счастливую и сбалансированную жизнь.

Счастливое имя для мальчика / Фото Magnific

Ранее мы писали о мужских иностранных именах, которые довольно легко произносить на украинском языке.