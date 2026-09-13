Красивые иностранные имена благородно звучат на разных языках и несут в себе богатую многовековую историю, пишет 24 Канал. Именно поэтому украинцам, ожидающим появления сына, стоит присмотреться к нашей подборке ниже.

Маркус

По одной из версий, это имя имеет древнеримское происхождение и означает "посвященный Марсу". Маркусы обычно стремятся достичь гармонии во всем, что их окружает. Именно поэтому они часто помогают устранять вражду между людьми.

Ратмир

Это древнеславянское имя переводится как "тот, кто стоит на страже мира". Его носителям присущи амбициозность, прямолинейность и незаурядная жизненная стойкость. Такие мужчины не боятся брать на себя ответственность и часто становятся опорой для всей семьи.

Теодор

Этот вариант происходит из Древней Греции. Такое имя имеет особое значение – "Божий дар" – и состоит из двух частей: "божество" и "дар". Носители этого имени обладают сильным характером, который помогает им в достижении любых целей. Теодоры чаще всего становятся хорошими лидерами, за которыми следует команда. Поэтому мужчины с таким именем могут легко занять руководящие должности на работе.

Бонифатий

Это имя также происходит из латинского языка и означает "добрая воля". В древности так называли доброжелательных и честных мужчин, обладающих хорошим чувством юмора. Бонифатии могут легко развеселить людей и подарить им хорошее настроение. Носители этого имени всегда готовы поддержать родных и помочь им.

Иностранное имя для мальчика 2026 / Фото Magnific

На днях мы рассказывали о красивых редких мужских именах, которыми можно назвать сына в 2026 году.